Diebe haben es auf Baumaschinen abgesehen

Die Polizei meldet zwei Baustellendiebstähle in Göggingen und Kriegshaber und bittet um Zeugenhinweise.

Auf Baumaschinen beziehungsweise -geräte haben es Diebe abgesehen. So meldet die Polizei, dass sich ein oder mehrere Täter in Göggingen in der Zeit vom 29. Juli bis 1. August Zutritt zu einer Baustelle an einem Supermarkt in der Bergiusstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) verschafften und dort zwei sogenannte Pumpsauger entwendeten. Die Geräte haben einen Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323 2710 entgegen.

Im gleichen Zeitraum wurde ein Container einer Baustelle in der Grenzstraße (Bereich der 80er Hausnummern) aufgebrochen. Daraus wurden diverse Baumaschinen entwendet, die einen Wert von mehreren Hundert Euro haben. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion 6 unter Telefon 0821/323 2610 wenden. (bau)