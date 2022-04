Diebe räumen drei geparkte Autos aus: Zeugen gesucht

Handtaschen weg, Rucksack weg, Laptop weg: Die Augsburger Polizei bittet in drei Fällen von Diebstahl um Hinweise.

In der Augsburger Innenstadt wurde am Mittwoch zwischen 19.45 Uhr und 22.15 Uhr die Beifahrerfensterscheibe eines in der Seitzstraße geparkten grauen BMW eingeschlagen. Der Dieb nahm eine weiße Handtasche samt Inhalt mit. Der Schaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 melden.

In Pfersee wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Seitenscheibe eines in der Eberlestraße geparkten schwarzen BMW eingeschlagen. Gestohlen wurde ein auf dem Beifahrersitz abgestellter Rucksack. Im Rucksack befanden sich neben einem Geldbeutel auch ein Laptop und AirPods im Gesamtwert von rund 650 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

In Oberhausen stahl ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 15 bis 16 Uhr eine Handtasche aus einem in der Donauwörther Straße geparkten Opel. Die Geschädigte hatte ihr Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt und ihre Handtasche für die Zeit des Einkaufes auf den Beifahrersitz gelegt. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich der Pkw nicht versperrt. Hinweise unter Telefonnummer 0821/323-2510. (eva)