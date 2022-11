Diebelbachstraße soll für 1,5 Millionen Euro saniert werden

Die Stadt Augsburg will die Diebelbachstraße zwischen Göggingen und Bergheim erneuern. Bisher fiel das Projekt in Haushaltsberatungen immer durch.

Die Stadt will die Diebelbachstraße, die Göggingen mit Neubergheim/ Bergheim verbindet, in absehbarer Zeit sanieren. Im kommenden Doppelhaushalt sind um die 1,5 Millionen Euro für die Maßnahme eingeplant. Die Sanierung auf Höhe von Neubergheim wird seit Jahren gefordert, nachdem der Abschnitt zwischen Göggingen und dem Siedlungsrand von Neubergheim schon vor einigen Jahren erneuert worden war. Bisher fiel das Projekt in Haushaltsberatungen immer durch.

Diebelbachstraße in schlechtem Zustand

Die Bürgerliche Mitte hatte im Vorfeld der aktuellen Beratungen gemeinsam mit der schwarz-grünen Koalition einen entsprechenden Antrag gestellt. Begründung: Der Zustand der Straße sei schlecht, gerade im Bereich von Neubergheim seien Anwohnerinnen und Anwohner durch vorbeifahrende Lkws und Busse belastet. Laut Stadt soll es auch Unterhaltsmaßnahmen am begleitenden Radweg geben.

In einem weiteren gemeinsamen Antrag, der auch von der Sozialfraktion mitgetragen wird, fordern die Rathausparteien aus Lärmschutzgründen zudem Tempo 30 im Bereich von Neubergheim. In einem ersten Schritt soll es Tempokontrollen geben, auch mobile Geschwindigkeitsanzeigen werden gewünscht. Eine Beratung im Stadtrat zum Tempoantrag gab es noch nicht.