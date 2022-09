Diebes-Trio wird in Tram gestellt

Ein Ladendetektiv folgte drei jungen Männern, die vor ihm in eine Tram flohen. Das nutzte den jungen Dieben aber nichts.

Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Bahnhofstraße beobachtete am Montag gegen 16.40 Uhr drei junge Burschen, die in der Umkleidekabine verschwanden. Kurze Zeit später verließ das Trio das Geschäft mit drei gleichen Pullis im Wert von je 100 Euro, ohne diese zu bezahlen, so die Polizei. Als ihnen der Ladendetektiv folgte, flüchteten die Jugendlichen und stiegen in eine Straßenbahn ein.

Die bereits vorab informierte Polizeistreife traf zeitgleich mit dem Detektiv am Bahnsteig ein und gemeinsam wurde das Diebes-Trio festgesetzt. Dem Detektiv wurde die Beute übergeben. Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden von der Polizeistreife mit auf die Dienststelle genommen und nach der Anzeigenaufnahme von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. (ziss)