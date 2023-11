Diebstähle auf Friedhofen: Wie sich Besucher schützen können

Auf Augsburger Friedhöfen wurden zuletzt Handtaschen von Besucherinnen entwendet. Wie die Polizei die Lage bewertet und was sie rät.

Die Frau war gerade damit beschäftigt, ein Grab auf dem Ostfriedhof zu richten, als ihre Handtasche verschwand. Die 67-Jährige hatte sie neben dem Grab abgestellt. Jemand nutzte den Moment und stahl sie. Eine ähnliche Tat geschah vor wenigen Tagen am Hermanfriedhof in der Innenstadt. Dort hatte eine ältere Besucherin ihre Handtasche an einen Grabstein gehängt, ein unbekanntes Paar entwendete diese und rannte davon. Beide Fälle geschahen im Oktober, davor gab es zwei weitere ähnliche Taten. Nehmen derartige Fälle in Augsburg zu?

Die Polizei sagt nein, hat aber ein paar Ratschläge für Friedhofsbesucher parat. Tatsächlich unterliegen die Deliktszahlen im Bereich von Friedhöfen laut Polizei in den vergangenen zehn Jahren wellenförmigen Schwankungen. Die gute Nachricht dabei: "Insgesamt hat sich die Anzahl der erfassten Diebstähle im Zehn-Jahresvergleich mehr als halbiert", berichtet Polizeisprecherin Marion Liebhardt. Im vergangenen Jahr sei es in Friedhofs-Bereichen im Stadtgebiet äußerst selten zu Diebstählen gekommen. Für das laufende Jahr sei die Tendenz weiter rückläufig. Grundsätzlich aber, so wird gewarnt, böten Friedhöfe für Täter oft günstige Tatgelegenheiten aufgrund ihrer ruhigen und schlecht einsehbaren Lagen. Wie sich Diebstähle vermeiden lassen?

Diebstähle auf Friedhöfen: Das rät die Augsburger Polizei

Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern an Friedhöfen aber auch an anderen Örtlichkeiten, ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Auch im Auto sollten Handtaschen und Co. nicht offen einsehbar liegen gelassen werden. Beim Bemerken eines Diebstahls soll sofort die Polizei über den Notruf 110 informiert werden.

"Dabei ist es wichtig, möglichst alle vorhandenen Informationen, wie etwa Täterbeschreibung, anzugeben, um den Fahndungserfolg zu unterstützen", sagt die Sprecherin. Solch ein Diebstahl ist nicht nur ärgerlich, er kann auch finanziell schmerzhaft werden. Die 67-jährige Besucherin des Ostfriedhofes hatte in ihrer Tasche einen dreistelligen Geldbetrag. (ina)