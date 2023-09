Diebe stehlen Baumaschinen aus Rohbau in Hochzoll

Auf einer Baustelle in Hochzoll wurden Baumaschinen und Baumateralien gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag, im Zeitraum zwischen 20.30 und 21.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer einer Baustelle im Bereich der Zugspitzstraße in Hochzoll. Aus diesem wurden mehrere Baumaschinen gestohlen. Zusätzlich wurden aus einer unverschlossenen angrenzenden Garage des Rohbaus mehrere Baumaterialien entwendet. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf einen oberen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen. (ziss)