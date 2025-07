Diebstahl-Serie in Hochzoller Bäckerei: Stecken zwei Jugendliche dahinter?

Zwischen Mitte Juni und vergangenem Donnerstag sind mehrfach Bargeld und diverse Gegenstände aus einer Bäckerei in der Hochzoller Straße gestohlen worden. Wie die Polizei nun mitteilt, hat sie am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren auf vermutlich frischer Tat ertappt. In den letzten vier Wochen verschafften sich die beiden Tatverdächtigen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach unerlaubt Zutritt zu der Bäckerei. Dabei stahlen sie mindestens 1000 Euro. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden entlassen und der 17-Jährige an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. (klijo)

Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis