Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: „Dienen uns der CSU nicht als Bettvorleger an“: FDP und Pro Augsburg üben scharfe Kritik an Bayerns Digitalminister

Augsburg

„Dienen uns der CSU nicht als Bettvorleger an“: FDP und Pro Augsburg üben scharfe Kritik an Bayerns Digitalminister

Nach dem Scheitern eines überparteilichen Wahlbündnisses gehen die einstigen Partner getrennte Wege. Die Schuld am Zerwürfnis trage Fabian Mehring von den Freien Wählern.
Von Nicole Prestle
    • |
    • |
    • |
    Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) steht in Augsburg unter Beschuss. FDP und Pro Augsburg machen ihn für das Scheitern des überparteilichen Büdnisses mitte.augsburg verantwortlich.
    Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) steht in Augsburg unter Beschuss. FDP und Pro Augsburg machen ihn für das Scheitern des überparteilichen Büdnisses mitte.augsburg verantwortlich. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

    Bis Samstag war die Welt für Augsburgs FDP-Co-Vorsitzenden Ralf Neugschwender noch in Ordnung. Die Flitterwochen gerade hinter sich, wollte er sich ab dieser Woche gemeinsam mit Mitstreitern um die Rettung des Bündnisses mitte.augsburg bemühen. Freie Wähler, Pro Augsburg und FDP hatten es vor wenigen Wochen gegründet, um mit einem gemeinsamen OB-Kandidaten zur Kommunalwahl 2026 anzutreten. Dann überschlugen sich die Ereignisse, bis FDP und Pro Augsburg die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern am Montagabend genervt aufkündigten. Stattdessen wollen die beiden Partner nun mit einem eigenen Spitzenkandidaten antreten. Für das Scheitern der überparteilichen Idee machen sie einen Politiker verantwortlich, der mit Kommunalpolitik eigentlich nichts zu tun habe und sich deshalb, so die einhellige Meinung, besser nicht hätte einmischen sollen: Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden