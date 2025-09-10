„Dienen uns der CSU nicht als Bettvorleger an“: FDP und Pro Augsburg üben scharfe Kritik an Bayerns Digitalminister

Bis Samstag war die Welt für Augsburgs FDP-Co-Vorsitzenden Ralf Neugschwender noch in Ordnung. Die Flitterwochen gerade hinter sich, wollte er sich ab dieser Woche gemeinsam mit Mitstreitern um die Rettung des Bündnisses mitte.augsburg bemühen. Freie Wähler, Pro Augsburg und FDP hatten es vor wenigen Wochen gegründet, um mit einem gemeinsamen OB-Kandidaten zur Kommunalwahl 2026 anzutreten. Dann überschlugen sich die Ereignisse, bis FDP und Pro Augsburg die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern am Montagabend genervt aufkündigten. Stattdessen wollen die beiden Partner nun mit einem eigenen Spitzenkandidaten antreten. Für das Scheitern der überparteilichen Idee machen sie einen Politiker verantwortlich, der mit Kommunalpolitik eigentlich nichts zu tun habe und sich deshalb, so die einhellige Meinung, besser nicht hätte einmischen sollen: Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler).

Nicole Prestle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FDP Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fabian Mehring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis