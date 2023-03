Diensthund mit Spürnase: Ist ein 34-Jähriger ein gesuchter Einbrecher?

Wohnungsinhaber überrascht Täter, der sich wehrt und flüchtet. Bei der zweiten Tat liegt die Beute im sechsstelligen Euro-Bereich.

Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen die Augsburger Polizei. In einem Fall hat möglicherweise ein Diensthund gute Arbeit geleistet. Er entdeckte einen 34-jährigen Mann, der für die Tat womöglich infrage kommt. Die Ermittlungen laufen.

Im ersten Fall verschaffte sich, so die Polizei, ein bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schwedenweg. Der Einbrecher durchsuchte das gesamte Wohnhaus, das längere Zeit unbewohnt war. Er erbeutete Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Euro-Bereich.

Der Einbrecher verliert seine Beute auf der Flucht

Im zweiten Fall verschaffte sich ein Mann am Sonntag gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kapellenstraße, so die Polizei. Der 41-jährige Wohnungsinhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und überraschte den Einbrecher. Der Einbrecher ging den Mann daraufhin körperlich an und flüchtete mit der Beute.

Das Diebesgut wurde durch den Einbrecher jedoch auf der Flucht zurückgelassen. Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Mann. Eine Streife stellte einen 34-jährigen Tatverdächtigen im näheren Bereich fest. Ein Diensthund kam auf die Spur des Mannes.

Ob es sich um den Einbrecher handelt, müssen nun die Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei hat die Fälle übernommen. Zeugen werden gesucht. (möh)

