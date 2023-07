Augsburg

vor 46 Min.

Dienstwagen parken Rathausplatz zu – warum es dafür kein Bußgeld gibt

Plus Bei einem Festakt parkten reihenweise Autos vor dem Augsburger Rathaus, obwohl die meisten keine Erlaubnis hatten. Die Polizei erklärt, warum das nicht geahndet wird.

Von Jörg Heinzle

Die Autos, die an einem Vormittag Anfang Februar auf dem Augsburger Rathausplatz standen, erregten Aufsehen bei den Passanten. Einige staunten schlicht über die schicken Fahrzeuge, andere ärgerten sich über die plötzliche Blech-Flut. Die neue schwäbische Regierungspräsidentin wurde an diesem Tag ins Amt eingeführt, zum Festakt im Augsburger Rathaus kamen Ehrengäste aus ganz Bayern. Viele nutzten den Rathausplatz als Parkplatz; mehr als zwei Dutzend Oberklasse-Wagen - vor allem Audi und BMW - reihten sich dort aneinander. Erlaubt war das eigentlich nicht. Wer in die Fußgängerzone fahren und dort sein Auto abstellen will, benötigt eine Ausnahmegenehmigung. Eine solche Erlaubnis hatten zwar die allermeisten nicht, trotzdem steht inzwischen fest, dass für den kollektiven Parkverstoß niemand ein Bußgeld bezahlen muss.

Es war nicht vorgesehen, dass der Rathausplatz wegen des Festakts als Edel-Parkplatz genutzt wird. Die Polizei erläutert nun aber, wie es doch dazu kommen konnte, dass schließlich über 20 Fahrzeuge dort parkten - vom Ministerauto bis zum Auto einer stellvertretenden Landrätin aus dem Allgäu. Eine Polizeisprecherin sagt: "Grundsätzlich war zwischen der Regierung von Schwaben und dem polizeilichen Einsatzleiter abgesprochen, dass die Fahrer die Ehrengäste zum Rathaus fahren dürfen, diese dort aussteigen lassen und im Anschluss einen öffentlichen Parkplatz suchen."

