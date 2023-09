Diese Aktionen gibt es beim Tag der offenen Tür der Augsburger Feuerwehr

Die Augsburger Feuerwehr lädt am Sonntag, 24. September, die Menschen zu sich ein. Zu dem Tag der offenen Tür kommen regelmäßig tausende Besucher.

365 Tage im Jahr - rund um die Uhr - kommt die Feuerwehr zu Augsburgerinnen und Augsburgern, die Hilfe benötigen. Jetzt sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte eingeladen, zu ihrer Feuerwehr zu kommen: Am Sonntag, 24. September, findet der Tag der offenen Tür in der Hauptfeuerwache statt. Die Tage der offenen Tür bei der Feuerwehr sind beliebt und locken regelmäßig tausende Menschen an. Von 10 bis 17 Uhr bieten die Berufsfeuerwehr, die acht Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten, Göggingen, Kriegshaber, Pfersee, Bergheim, Oberhausen, Inningen und Lechhausen sowie die Werkfeuerwehren MAN, Premium Aerotec, Ackermann, Ferrozell und die Betriebsfeuerwehr des Flughafens Einblicke in ihre Arbeit. Besucher können sich laut Feuerwehr unter anderem auf Vorführungen der Höhenrettung, der technischen Hilfeleistung sowie auf das historische Leitersteigen am Schlauchturm freuen.

Das Programm beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Augsburg:

10.30 Uhr: Historisches Leitersteigen am Schlauchturm

am 11 Uhr: Spielmannszug der Feuerwehr Haunstetten

11.30 Uhr: Höhenrettungsgruppe

12 Uhr: Leitersteigen am Schlauchturm

am 12.30 Uhr: Vorführung technische Hilfeleistung, Feuerwehr Göggingen

13 Uhr: Spielmannszug Feuerwehr Haunstetten

13.30 Uhr: Historisches Leitersteigen am Schlauchturm

am 14 Uhr: Höhenrettungsgruppe

14.30 Uhr: Vorführung technische Hilfeleistung, Feuerwehr Göggingen

15 Uhr: Modenschau, Feuerwehr Haunstetten

15.30 Uhr: Höhenrettungsgruppe

16 Uhr: Historisches Leitersteigen am Schlauchturm

Einmal in einem Feuerwehrauto mitfahren oder lernen, wie man ein Feuer löscht – abseits der Programmpunkte gibt es für Erwachsene und Kinder zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen. Regelmäßig werden Führungen durch die Räume der Hauptfeuerwache und ein Blick in die Rettungsleitstelle angeboten. Die freiwilligen Feuerwehren informieren zu Kinder- und Jugendfeuerwehren und Einsatzdienst im Ehrenamt. Auch für eine Karriere bei der Berufsfeuerwehr oder der Stadt Augsburg stehen Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Angebote beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Augsburg:

Feuerwehrautofahrten

Fahrzeugschau auf dem Gelände

Führungen durch die Hauptfeuerwache und Integrierte Leitstelle Augsburg

Die Rettungstaucher präsentieren ihre Arbeit im Tauchcontainer

Modellbauausstellung zum Thema Feuerwehr

Verschiedene Filme über die Augsburger Feuerwehr

„Mein Job – dein Job“ – Augsburger Feuerwehrmänner in den USA

Historische Filmaufnahmen

Kinderspielecke

Infostand rund um die Themen Rauchmelder und Feuerlöscher

Infostand Jugend- und Kinderfeuerwehr

Polizeipräsidium Schwaben-Nord mit mobiler Kinderpolizeiwache

Die Kriminalpolizei informiert zum Thema Einbruchschutz

informiert zum Thema Einbruchschutz Infostand der Feuerwehrerlebniswelt

Karriereberatung Stadt Augsburg und Berufsfeuerwehr Augsburg

und Berufsfeuerwehr Imbiss- und Getränkestand, Kaffee und Kuchen

Erreichbar ist die Augsburger Hauptfeuerwache mit der Straßenbahnlinie 1, Haltestelle „Berliner Allee“. Beschilderte Parkmöglichkeiten mit dem Auto gibt es in begrenzter Anzahl beim Depot der Stadtreinigung in der Johannes-Haag-Straße. (AZ)