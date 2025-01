Diese Augsburger Brücken sind Problemfälle

In Augsburg befindet sich ein Fünftel der etwa 90 Brücken und Unterführungen entlang von Hauptverkehrsstraßen in einem Zustand, der eine genauere Überwachung und mittelfristig eine Sanierung nötig macht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Übersicht der Bauverwaltung. Demnach schneiden 17 Brücken und Unterführungen mit der Note 3,0 oder schlechter ab. „Wie in der gesamten Republik haben auch in Augsburg viele Bauwerke ein Alter erreicht, in dem der Aufwand für den Unterhalt steigt“, so das Tiefbauamt auf Anfrage. Um dem wachsenden Aufwand gerecht zu werden, habe man die personellen Kapazitäten für Bauwerksprüfung und -unterhalt erhöht.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Problemfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis