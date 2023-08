Augsburg

Diese Augsburger retten Menschen vor dem Tod auf hoher See

Plus Andrea Finkel und Friedrich Reich haben tausende Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt. Meist sind sie vor Lampedusa unterwegs. An der EU üben sie Kritik.

Auf Vesselfinder.com tummeln sich Schiffe wie Sand am Meer. In Echtzeit deuten tausende kleine Pfeile die Standorte von Transport- und Segelschiffen, Tankern, Militär- und Kreuzfahrtschiffen sowie Fischerbooten auf dem Mittelmeer. Mitten im Wasserblau, etwa auf der Hälfte des Weges zwischen Lampedusa und der tunesischen Küste, liegt die „Nadir“. Mit 7, 2 Kilometer pro Stunde bewegt sie sich westwärts. Die Yacht gehört dem deutschen Verein Resqship. Andrea Finkel und Friedrich Reich aus Augsburg gehören zu den Teams, die mit ihr in diesem Suchareal südlich von Lampedusa, des letzten italienischen Außenpostens vor der afrikanischen Küste, patrouillieren.

In ihrem Garten am Rand der Felder von Leitershofen sprechen die beiden über Leben und Tod, Stahlkähne und zurückgelassene Menschenleben. Unaufgeregt, trauernd, ernst. Ihr eigener Einsatz ist rund acht Wochen her. Reich hat Resquship 2017 mit fünf anderen Ehrenamtlichen gegründet. Die Nadir ist das zweite Schiff des Vereins. Etwa 180.000 Euro kostete der 18 Meter lange Zweimaster. Inklusive der Satellitenanlage, dem Herzstück der Nadir, wie der Vereinsvorsitzende Reich erklärt. Sie fährt unter deutscher Flagge und liegt während der Wintermonate im Hafen von Malta vor Anker.

