Zwischen Aufatmen und Frust: Wie Händler den Umbau der Karolinenstraße erleben

Plus Seit Ferienbeginn wird in der Karolinenstraße gebaut. Lange hatten die Anlieger darauf gewartet - doch die Baustelle bringt für neue Herausforderungen mit sich.

Ohrenbetäubender Lärm, Staub, Baustellenfahrzeuge. Rund um die Karolinenstraße herrscht derzeit reger Baubetrieb. Lange haben Geschäftsleute und Anlieger auf die Sanierung gewartet, zum Start der Ferien ging es nun los. Die Bürgersteige werden verbreitert, es entsteht mehr Raum für Passanten und Außengastronomie, auch ein neues Pflaster soll für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Stadt und Händler hoffen, dass damit auch die zunehmenden Leerstände in der Straße ein Ende haben könnten. Doch vor Herbst 2024 ist mit einem Ende der Bauarbeiten nicht zu rechnen. Und so sehen sich Geschäftsleute, aber auch Touristen aktuell vor neuen Herausforderungen.

Baustellen sind die Händler rund um den Augsburger Rathausplatz gewohnt

Für die 51-jährige Geschäftsinhaberin Nicole Eidel sind Bauarbeiten in der Umgebung ihres Schmuckladen nichts Neues. Nun muss sich das Geschäft wieder mit Baumaßnahmen abfinden, die wiederum neue Herausforderungen mit sich bringen. So sei laut Eidel jetzt schon absehbar, dass durch die geringe Ladenpräsenz in der Straße die Laufkundschaft abnimmt. Zusätzlich bereite ihr die geplante Gesamtdauer der Bauarbeiten Sorge: "Das ist natürlich für das kommende Weihnachtsgeschäft nicht optimal." Sie betont allerdings, dass der Laden sich auf die treue Stammkundschaft verlassen kann. Und eines macht sie auch deutlich: "Wir haben Verständnis, dass etwas gemacht werden muss." Mehr sogar: Die Inhaberin des Juweliergeschäfts und ihr Vater haben den Umbau bereits seit Jahren bei der Stadt eingefordert.

