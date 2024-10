Diese Frauen sind mit dem Augusta-Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden

Die Stadt Augsburg hat zum ersten Mal Frauen für ihre unternehmerischen Leistungen und ihren innovativen Beitrag für die Augsburger Wirtschaft und den Standort ausgezeichnet. Bei einem Festakt im Glaspalast ist der Wirtschaftspreis für Frauen, die Augusta, verliehen worden.

Eingegangen waren über 40 Vorschläge. Am Ende gingen die Preise an Ariane Grandel (Unternehmerin des Jahres, Grandel - The Beautyness Company), Bärbel Götz (Managerin des Jahres, BMK Group), Marwa Klink (Newcomerin des Jahres, MT Aerospace) und Lisa Figas (Tech-Pionierin des Jahres; TelemtryDeck). „Wir wollen dazu beitragen, dass Frauen in der Wirtschaft weiter gestärkt, sichtbar gemacht und ermutigt werden, neue Wege zu gehen“, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), die Initiatorin des Preises.

Mit der Augusta will die Stadt Augsburg ein Zeichen setzen und die Bedeutung von Frauen in der Wirtschaft nachhaltig stärken. (AZ)