Diese Geschichten stecken hinter Augsburgs außergewöhnlichsten Bäumen

Von Eva Maria Knab - vor 16 Min.

Augsburgs Grün hat es in sich: Von Baum-Zombies, "sprechenden" und "reisenden" Bäumen und einer botanischen Rarität, die Methusalem Konkurrenz machen könnte.

Der "Talking Tree" vom Eiskanal

Den heimischen Bäumen geht es schlecht. Sie leiden unter großer Hitze und Wassermangel. Wie sehr ihnen der fortschreitende Klimawandel zusetzt, kann man in Augsburg an der "sprechenden Rotbuche" am Eiskanal mitverfolgen. 2019 wurde sie als erster Baum in Bayern so ausgestattet, dass sie im Internet ständig Daten liefert, wie sie sich fühlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .