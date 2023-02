Schwer vermittelbare Hunde Niemand will mich haben

Manchmal dauert es nur Stunden, bis Hunde ein neues Zuhause finden. Andere warten darauf monatelang im Tierheim – oder vergebens. Wie etwa Casper, Kaleo und Tyson.

Caspers treuester Begleiter ist ein zermalmtes Etwas aus Gummi und Vlies und Kunstleder. Ein Volleyball, übersät mit Bissspuren. Sein Freund in Weiß-Gelb-Blau. Morgens nimmt er ihn mit ins Außengehege, nachts, wenn er schläft, liegt er neben ihm. Seit viereinhalb Monaten geht das jetzt so. So lange wartet Casper schon im Tierheim. Auf neue Besitzer, auf ein neues Zuhause. Seit 142 Tagen. Der Volleyball und er.

