Diese Augsburger Lokale nehmen noch Reservierungen für Silvester an

Viele Lokale sind zum Jahreswechsel an Silvester mit ihren mehrgängigen Menüs ausgebucht. Aber wir haben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, noch einige gefunden.

Für die Stammgäste der Lustküche wird es ein bitterer Abschied: An Silvester öffnet das schöne und begehrte Lokal in der Augsburger Altstadt zum letzten Mal die Tür. Aus gesundheitlichen Gründen muss Christian Reischl nach über 20 Jahren sein Lokal aufgeben. Zum letzten Mal lädt er mit seiner Crew zum Silvester-Menü am Sonntag. Reservierungen sind möglich unter Telefon 0821/7808422. Davon abgesehen könnte es für Kurzentschlossene schwierig werden: Die meisten Lokale sind zu Silvester ausgebucht - einige freie Tische gibt es aber doch noch.

Das Magnolia im Glaspalst hat ein Silvester-Spezial im Angebot. Unter anderem gibt es dort Tataki vom australischen Wagyu-Rind oder als Amuse Bouche Koji Macaron mit Thunfisch-Tatar. Einige Plätze seien noch zu haben, heißt es. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0821/3199999 möglich.

Im geschmackvollen Ofenhaus im Gaswerk Oberhausen gibt es nur noch einzelne Plätze für das Menü zum Jahreswechsel. Näheres unter Telefon 0821/65098498.

Beim König von Flandern im Capitol am Moritzplatz stehen, neben anderem, geräucherte Bodenseefelchen mit Kürbis-Chilichutney und geröstetem Treberbrot auf der Liste, ebenso in Starkbier geschmorte Kalbsbäckle auf Sellerie-Petersilienpüree. Noch sind ein paar Plätze frei, heißt es. Anfragen unter Telefon 0821/20709818.

Auch die Zeughaus Stuben laden in ihre Räume am Zeugplatz zu Silvester ein - und servieren Perlhuhn mit Sherryrahm oder Lachsfilet gegrillt. Es gibt hier allerdings einen Unterschied zu anderen Silvestermenüs: Man kann sich einzelne Gerichte aussuchen. Infos und Reservierung unter 0821/5080504 (lim)