Diese Neunjährige ist die erste "Heldin des Alltags" in Augsburg

Julia Henze hat mit ihren Näharbeiten und sozialem Einsatz bei der Jury gepunktet – nun ist sie "Heldin des Alltags". Das steckt hinter dem Projekt "Füreinander!".

Im Herbst rief das Büro für Bürgerschaftliches Engagement (BBE) die Aktion "Füreinander!" ins Leben. Damit wollte das (BBE) Augsburgerinnen und Augsburgern, die sich im Alltag für ihre Mitmenschen engagieren, einen besonderen Dank erweisen. Über ein Online-Formular konnten Bürgerinnen und Bürger sich selbst oder jemand anderen für diese Aktion nominieren. Die Gewinnerin der ersten Runde wurde nun ausgewählt und mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro ausgezeichnet. Die neunjährige Julia Henze ist die erste "Heldin des Alltags" in Augsburg.

Die damals achtjährige Julia Henze hatte während des ersten Lockdowns selbst Community-Masken genäht und mit ihrem Fahrrad an andere Menschen verteilt. Schon vor der Pandemie hatte sie Spaß am Nähen. Dabei sind vor allem Schlüsselanhänger und sogar ein Pullover entstanden, erzählt sie. Als die Schülerin ins Homeschooling musste, begann sie an Langeweile zu leiden. Ihre Mutter habe ihr dann vorgeschlagen, sie könne versuchen eine Maske zu nähen, erzählt Julia. Aus einer Maske wurden mehrere und insgesamt hat Julia letztendlich über 150 Masken genäht: "Ich hatte mit meiner Mutter sogar einen Wettbewerb am Laufen, wer mehr Masken näht. Mama hat dann gewonnen", erzählt die Neunjährige lachend.

Weil sie Quarantäne war, zeigte sich Julia Henze mit ihrem Gewinn am Fenster. Foto: Kristin Pongratz

Augsburger "Heldin des Alltags" sammelte Spenden

Natürlich waren die Masken für die eigene Familie zu viel. Also begann Julia sie mit ihrem Fahrrad an andere zu verteilen, zunächst an Familie und Freunde, dann auch an Fremde. Außerdem legte sie eine Gebrauchsanweisung bei und forderte die Leute für eine kleine Spende an den Verein einsmehr e.V., einer Initiative für Down-Syndrom, auf. "Wenn ich den Leuten Masken schenke, können sie auch etwas Gutes tun und was spenden", findet die Neunjährige.

Ihre Mutter schlug Julia dann für die Aktion "Füreinander!" vor, ohne dass Julia etwas davon wusste. Als das Mädchen dann erfuhr, dass es gewonnen hat, war die Freude groß. Leider musste Julia am Tag vor der Ehrung in Quarantäne und bekam ihren Preis per Videokonferenz verliehen. Zwischenzeitlich ist der Gewinn eingetroffen. Kristin Pongratz, Leiterin des Büros für Bürgerschaftliches Engagement, legte den Preis vor die Haustür. Auch jetzt näht die Schülerin, aber keine Masken, sondern Weihnachtsgeschenke: "Für meine Oma habe ich gerade erst ein Kissen genäht." Falls Community-Masken wieder erlaubt sein sollten, würde sie auch diese wieder nähen. "Es wäre aber schön, wenn ich überhaupt keine Masken mehr nähen müsste, weil wir sie nicht mehr brauchen", findet Julia Henze.

Eine Auszeichnung gibt es zudem für ein Augsburger Freiwilligen-Team

Auch ein Freiwilligen-Team, das zum Teil seit einem Jahr die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt unterstützt, erhielt eine Aufmerksamkeit im Rahmen von Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 25 Euro. Es können nach wie vor engagierte Augsburgerinnen und Augsburger für die Aktion "Füreinander!" durch das Online-Formular auf www.augsburg.de/fuereinander vorgeschlagen werden. Nach wie vor gilt, dass die Aktion sich speziell an die private Nachbarschaftshilfe, kleine Hilfen und informelles bürgerschaftliches Engagement richtet. Der oder die nächste Gewinner/in soll um die Osterzeit gekürt werden.