Diese Spuren haben Menschen im Augsburger Stadtwald hinterlassen

Plus Der Haunstetter Wald und der Siebentischwald werden seit Jahrhunderten von Menschen genutzt. Der Haunstetter Kulturkreis hat sich auf Spurensuche begeben.

Der Stadtwald ist für die Augsburger Wasserversorgung von großer Bedeutung. Und das nicht erst in der Neuzeit. Seit Jahrhunderten haben Menschen dort ihre Spuren hinterlassen. Der Kulturkreis Haunstetten ist diesen "Kulturspuren" nachgegangen und hat dabei viele spannende und unbekannte Bodendenkmäler entdeckt. Unterstützt wurde er von der städtischen Forstverwaltung. Mithilfe der Stadt sollen diese jetzt in einer Karte verzeichnet werden.

"Bislang lag der Fokus der Stadt mehr auf Römerfunden oder der Flora und Fauna des Stadtwaldes", sagt der ehemalige Leiter des Geodatenamtes und Mitinitiator des Projektes, Winfried Matzke. Doch welche weiteren Spuren die Menschen beispielsweise im Haunstetter Wald hinterlassen haben, sei nur wenig erforscht. Seine Forscherkollegin vom Kulturkreis Haunstetten, Historikerin Jutta Goßner, ergänzt: "Der Siebentischwald ist sehr gut erforscht – wenige Schritte weiter ist 'Terra inkognita'."