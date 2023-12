Augsburg

Diese Tipps haben Augsburger Immobilienmakler für Wohnungssuchende

Plus Auf ein Wohnungsinserat folgen Anfragen und Besichtigungen im Akkord. Die Konkurrenz ist groß. Was braucht es für eine Zusage? Drei Makler geben Antworten.

Von Sophia Knoll

Wohnraum ist knapp, das zeigt sich spätestens auf der Suche nach einer Unterkunft. Weil es immer mehr Menschen vom Land in die Stadt zieht, ist der Wohnungsmarkt in Augsburg prekär. Grund für die Landflucht sind neben besseren Jobchancen die gute öffentliche Anbindung sowie die Zahl der Freizeit- und Kulturangebote in der Stadt. Der hohen Nachfrage an Miethäusern und -wohnungen ist der derzeitige Markt jedoch nicht gewachsen. Dies hat zur Folge, dass unter Interessenten - vor allem im unteren und mittleren Preissegment - große Konkurrenz herrscht. Neben den Vermietern selbst sind es vor allem Immobilienmakler, die bei der Vergabe der Wohnungen eine tragende Rolle spielen: Sie inserieren die Immobilien, planen Besichtigungen und wählen am Ende unter den Bewerben aus. Doch wie entscheidet sich, wer die Zusage erhält? Drei Immobilienunternehmen aus Augsburg, die auf der Maklerplattform Jacasa vertreten sind, beantworten diese Frage. Sie geben Tipps zur Wohnungssuche und erklären, wie Chancen auf eine Zusage steigen könnten.

Tipp 1 bei der Wohnungssuche: Suche und Vorbereitung

Auf der Suche nach einer passenden Immobilie ist es zunächst sinnvoll, sich seiner eigenen Ansprüche an ein Mietobjekt bewusst zu sein und nicht willkürlich Anfragen zu senden – getreu dem Motto: Qualität vor Quantität. Haben Interessenten Kriterien wie Lage, Größe, Ausstattung und Preis für sich festgelegt, könnte ein Suchprofil auf Portalen wie "Immoscout 24" oder "Immowelt" helfen. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit, rechtzeitig von neuen Angeboten zu erfahren, sagt Gabriele Gräf, Geschäftsstelleninhaberin bei Von Poll Immobilien.

