Diese vier Schulen in Augsburg bekommen eine neue Leitung

Ulrike Stark-Richter, langjährige Rektorin in Hochzoll, geht in Ruhestand. Womit die anderen Wechsel zu tun haben.

In den Leitungsbüros der Augsburger Schulen sind im kommenden Schuljahr überwiegend vertraute Gesichter anzutreffen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Fluktuation dort ausgesprochen gering. So stehen nach Angaben der zuständigen Stellen weder in den Gymnasien noch in den Real-, Berufs- oder Förderschulen Veränderungen an. Einzig im Bereich der Grund- und Mittelschulen tut sich etwas. Dort stehen vier Wechsel in den Rektoraten an. Nur einer hat mit Ruhestand zu tun.

Das ist in Hochzoll der Fall: Nach 15 Jahren an der Werner-von-Siemens-Grundschule verabschiedet sich Rektorin Ulrike Stark-Richter in den Ruhestand. Die 65-jährige gebürtige Oberpfälzerin spricht von einem "Wechselbad der Gefühle", dem sie in diesen Tagen ausgesetzt sei. So sehr sie sich auf "ein freies Leben ohne strenge Taktung und viel Sport" freue, so schwer falle ihr auch das Abschiednehmen – sei es vom Kollegium oder den 330 Kindern. Die bemalten Steine mit guten Wünschen, die sie von jeder der 15 Klassen bekommen hat, werden einen Ehrenplatz in ihrem Garten bekommen, verspricht Stark-Richter.

Ulrike Stark-Richter mag besonders Mathe und Sport

Die verheiratete Mutter eines erwachsenen Sohnes macht kein Hehl daraus, dass sie "mit Herzblut" Rektorin und Lehrerin war. Und dass sie die Grundschule besonders mag. "Leuchtende Kinderaugen, wenn die Schüler wieder etwas Neues gelernt haben, gibt es nur dort." Als leidenschaftliche Pädagogin war es Ulrike Stark-Richter immer wichtig, auch als Rektorin immer noch stundenweise zu unterrichten, vor allem in ihren Lieblingsfächern Mathematik und Sport. Dass Corona mittlerweile nicht mehr so sehr den Schulalltag bestimmt und mit der gesamten Schulfamilie wieder Begegnungen möglich sind, stimmt sie froh. Darüber hinaus seien ihr aber auch die guten Kontakte in den Stadtteil hinein, angefangen vom Bürgertreff Holzerbau, über die Vereine bis zu den beiden Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, wichtig gewesen.

Zwei Wechsel an die Regierung von Schwaben

Von dem "gut vernetzten Stadtteil Hochzoll" kann sich demnächst Ulrike Stark-Richters Nachfolger ein Bild machen. Stefan Krieger, der bislang als Konrektor an der Fröbel-Grundschule in Haunstetten tätig war, übernimmt das Rektorat an der Neuschwansteinstraße. Auch an der Grund- und Mittelschule Firnhaberau gibt es ein neues Gesicht: Für Simone Eberl, die bereits zu Jahresbeginn an die Regierung von Schwaben gewechselt ist, kommt Andrea Deschler, die bisherige Rektorin der Blériot-Grundschule im Univiertel. Dort ist laut Schulamtsleiter Markus Wörle die Rektorenstelle ausgeschrieben. Gleiches gelte für die Leitungsposition an der Friedrich-Ebert-Mittelschule in Göggingen, wo der bisherige Rektor Martin Hoser ebenfalls zur Regierung von Schwaben gegangen ist. Wörle geht davon aus, dass beide vakanten Positionen zeitnah besetzt werden.