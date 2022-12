Konzerte, Märkte und Theater: Weihnachtsaktionen am Wochenende

Wer nach weihnachtlicher Stimmung sucht, dürfte am Wochenende in Augsburg problemlos fündig werden. In der Stadt ist jede Menge geboten, auch in den Stadtteilen.

Weihnachtskonzerte Wer sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen lassen will, kann unter anderem am Sonntag um 18.30 Uhr das Herrenhaus Bannacker in Bergheim besuchen. Mia Jakob und das "Rockin' Amadeus Vokal-Ensemble" haben dort einen Auftritt, es soll ein "nicht wirklich typisches Weihnachtskonzert" werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Am Sonntag, um 18 Uhr, führen die Augsburger Philharmoniker im Martini-Park ihr Weihnachtskonzert auf. Gespielt wird "Der Nussknacker" mit Musik von Peter Tschaikowsky und Text von E.T.A. Hoffmann, das musikalische Märchen richtet sich an ein Publikum ab sechs Jahren. Einige Karten zwischen 9 und 38 Euro sind noch zu haben, eine weitere Aufführung ist am 23. Dezember um 19.30 Uhr geplant. Im Kleinen Goldenen Saal findet ebenfalls am Sonntag, 18 Uhr, ein Konzert des Pianisten Alexander Maria Wagner im Rahmen der Konzertreihe "Klassik for Future" statt.

In den Augsburger Stadtteilen gibt es am Wochenende Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte Liebhaber von Weihnachtsmärkten haben am Wochenende in Augsburg eine Auswahl: So gibt es, klar, auf dem Rathausplatz den großen Christkindlesmarkt von 10 bis 21.30 Uhr am Freitag und am Samstag und von 10 bis 20 Uhr am Sonntag. Jeweils um 18 Uhr an den drei Tagen gibt es das beliebte Engelesspiel zu sehen. Doch unter anderem auch in den Stadtteilen ist einiges geboten. So geht der Gögginger Weihnachtsmarkt vor dem Kurhaus weiter - am Freitag von 17 Uhr bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 Uhr bis 20 Uhr. Der Markt im Innenhof des Gasthauses Settele in Haunstetten hat von Freitag bis Sonntag jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Kindertheater/Kabarett Abseits der vorweihnachtlichen Aktionen kann man als Kontrastprogramm etwa am Samstag um 20 Uhr die Kresslesmühle ansteuern. Dort findet ab 20 Uhr der Comedy-Wettbewerb "GTD - Comedy Slam" statt. Maximal sechs Comedians treten an, am Ende küren die Zuschauer einen Gewinner. Der Eintritt kostet 15 Euro. Im Kulturhaus Abraxas kommen vor allem Familien mit Kindern auf ihre Kosten: Am Samstag läuft dort um 13 und um 15 Uhr der "Räuber Hotzenplotz" vom Theater Fritz und Freunde für Kinder ab vier Jahren, ist allerdings bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für "Der dicke, fette Pfannkuchen" am Sonntag um 11 Uhr und "Der gestiefelte Kater" am Sonntag um 15 Uhr. Beides wird vom Moussong-Theater mit Figuren aufgeführt.