Made in Augsburg: Diese Weihnachtsgeschenke haben ihre eigene Geschichte

Ein besonderes Geschenk zu finden, ist nicht immer einfach. Wer intensiv sucht, wird aber dennoch fündig. Manchmal steckt sogar eine interessante Geschichten hinter den Produkten.

Bemalte Keramik vom Profi Wenn Cornelia Joseph von ihrer Malerei berichtet, dann schwingt jede Menge Begeisterung in ihrer Stimme mit. Für Sie ist das Bemalen von Keramik nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, die sie zu ihrem Beruf gemacht hat. Joseph ist ausgebildete Porzellanmalerin mit Spezialgebiet Blumenmalerei. Gelernt hat sie vier Jahre lang in einer der berühmtesten Porzellanmanufakturen weltweit, in Meißen. Mittlerweile hat sie in der Kirchgasse nahe der Puppenkiste einen Laden, das Atelier Sorellas. Dort bietet sie selbst bemalte Keramik an - unter anderem Schüsseln oder Tassen. Manche ziert auch ein Motiv aus Augsburg.

Hierhergekommen ist Cornelia Joseph mit ihren Eltern kurz vor der Wende 1989. Zunächst arbeitete sie für Käthe Kruse in Donauwörth und bemalte dort die Gesichter der Puppen. Weil es private Umstände erforderten, erlernte Cornelia Joseph noch einen weiteren Beruf: Sie wurde Arzthelferin. "20 Jahre war ich in diesem Job tätig, konnte aber mit der Malerei nie aufhören", erzählt sie. Vor zehn Jahren eröffnete sie ihr Atelier und bot Kurse an, in denen Kundinnen und Kunden Keramik selbst bemalen können. Wegen Corona geht das in dieser Form nicht mehr, aber es gibt nun "Keramik to go", also ein Set für die Gestaltung zu Hause. Das verschafft der Künstlerin wieder mehr Zeit, selbst aktiv zu werden. Ihre Werke bietet Cornelia Joseph in ihrem Laden an. Geöffnet ist dieser im Advent immer mittwochs, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung. An Heiligabend ist geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter www.sorellas-design.de.



Die 10. Augsburger Weihnachtskugel von Hans Gfrörer, zeigt 2021 das Jakober-Tor. Foto: Silvio Wyszengrad

Augsburg für den Christbaum Hans Gfrörer bezeichnet sich selbst als "Weihnachtsfreak". An seinem Christbaum hängen jedes Jahr mindestens 400 Kugeln. "Das war schon bei meiner Mutter so", erzählt der 65-Jährige freudig. Als er eines Abends auf ein Glas Wein mit einem befreundeten Kunstmaler zusammensaß, kam ihm die Idee, seinen Kugelvorrat zu erweitern - mit einer selbst gestalteten Variante. Sein Freund lieferte das Motiv, Gfrörer ließ es auf eine Christbaumkugel übertragen. Entstanden ist so die erste Augsburger Weihnachtskugel. Darauf zu sehen ist der Christkindlesmarkt vor dem Rathaus und dem Perlach. In diesem Jahr erscheint bereits die zehnte Auflage der Augsburger Weihnachtskugel - wie in den Jahren zuvor wieder mit einem neuen Motiv. 2021 ist das Jakobertor, gemalt in Aquarell von Isolde Heumann, abgebildet.

Die Kugeln gibt es in Silber oder Weiß, jeweils glänzend. Weil der Christkindlesmarkt abgesagt worden ist, wo Hans Gfrörer seine Werke sonst verkauft, gibt es die Kugel jetzt im Online-Shop unter www.weihnachtsmarkt-augsburg.de. 12,90 Euro kostet sie, kann bei Hans Gförer direkt abgeholt werden oder wird auf Wunsch und gegen Porto auch verschickt. Auch alle bisherigen Kugeln hat Gförer vorrätig. Sie gibt es im Zehner-Set zum Sonderpreis von 115 Euro. Ein Teil des Erlöses geht an das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeine, die Kartei der Not.

In die durchsichtige Hülle des T-Shirts von EgoEsy passen immer wieder neue eigene Kreationen. Foto: David Holzapfel

Trage Deine Ideen als T-Shirt Nicht ganz alltäglich ist auch die Idee von Alexandra Cerny. Sie hat ein T-Shirt mit transparenter Hülle auf der Brust entwickelt. Diese Hülle kann der Träger des Shirts selbst befüllen - beispielsweise mit einem Foto, einer Blume oder einem selbst gemachten Bild. Darauf gekommen ist die promovierte Kunsthistorikerin im Lockdown. Weil sie als Kulturmanagerin im Bereich kulturelle Bildung weniger zu tun hatte, blieb Zeit für ausführliche Spaziergänge. "Dabei habe ich die vielen Regenbogen-Bilder der Kinder in den Fenstern gesehen und mir gedacht, es müsste eine Möglichkeit geben, diese Kunstwerke und ihre Botschaft mobil zu machen", beschreibt Cerny.

Mit ihrem T-Shirt aus Biobaumwolle unter dem Namen EgoEsy ist das jetzt möglich, und noch dazu können die eingesteckten Werke immer wieder durch neue ersetzt werden. "Das ist nachhaltig und ein Unterschied zu bisherigen Angeboten, wo etwas aufgebügelt oder gedruckt wird und dann für immer bleibt", so die Jungunternehmerin. Zu haben sind die T-Shirts von EgoEsy im Pop-Up-Store Zwischenzeit in der Annastraße. Online können die T-Shirts, die 49 Euro für Kinder und 60 Euro für Erwachsene kosten, unter egoesy.de bestellt werden.

Das Augsburger Modelabel Degree lässt im Textil- und Industriemuseum Mützen herstellen. Foto: David Holzapfel

Textiles aus dem Tim Augsburg war viele Jahre ein wichtiger Standort der Textilindustrie. Zwar sind diese Zeiten längst vorbei, allerdings werden sie im Textil- und Industriemuseum (tim) in Erinnerung gehalten. Dort kann man aber nicht nur in alte Zeiten eintauchen, sondern vor Ort entstehen an hauseigenen Webstühlen auch wieder Kleidungsstücke und Textilien - unter anderem Geschirrtücher, die es im Museumsshop zu kaufen gibt. Aber auch das Augsburger Bio-Mode-Label Degree Clothing lässt im tim Waren fertigen, beispielweise den ihres Wissens nach weltweit ersten nachhaltigen Haargummi. Dessen Garne werden ebenso im Textilmusuem gestrickt, wie die Augsburg-Mütze, die Degree im Sortiment hat. Bis Weihnachten bietet das nachhaltige Modeunternehmen seine Waren im eigenen Pop-up-Laden Gin & Garn an der Ecke Philippine-Welser-Straße und Rathausplatz an (ehemals Rabe by Binder). Im Gin & Garn ist auch der Augsburger Spirituosenhersteller Spin&Gin vertreten, der in diesem Jahr die sechste Auflage seines August-Gins präsentiert. Sixtus ist auf 1000 Flaschen limitiert.

Mit der CD des Vokalensemble Quintenzirkel aus Augsburg lassen sich musikalische Weihnachtsgrüße verschenken. Foto: David Holzapfel

Musikalische Grüße aus Augsburg Im Herbst dieses Jahres feierte das Augsburger Vokalensemble QuintenZirkel sein 20-jähriges Bestehen. Das Quartett, das auf viele Auftritte im In- und Ausland - unter anderem im Vatikan - zurückblicken kann, hat aus diesem Anlass in Zusammenarbeit mit der Augsburger Künstlerin Eva Klotz-Reill eine "Musikalische Postkarte" herausgegeben. Reill hat auf der Postkarte die Sänger sitzend auf einer Wolke gezeichnet, im Hintergrund die Türme des Augsburger Doms, der beiden Ulrichskirchen, der Kirchturm von St. Moritz und Maria Stern sowie in der Mitte der Perlachturm. In der Karte steckt außerdem eine Mini-CD, auf der ein 20-minütiger Konzert-Livemitschnitt des Vokalensembles Quintezirkel zu hören ist. Neben Gregorianischen Chorälen erklingen dabei unter anderem das "Ave Maria" sowie das "Tantum ergo" von Anton Bruckner oder die Motette "Sicut cervus" von G. P. da Palestrina. Den "Musikalischen Gruß aus Augsburg" gibt es direkt beim Vokalensemble QuintenZirkel zum Preis von 9,50 Euro (zuzüglich Versandkosten) unter Telefon 0821/59760-31 oder per E-Mail unter quinten.zirkel@gmx.de. Auch bei verschiedene Buchhandlungen kann man Karte und CD erwerben. Pro verkaufter Karte spendet das Ensemble zwei Euro an die Alt-Augsburg-Gesellschaft, die damit die Renovierung des Perlachturms unterstützen wird.