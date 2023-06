Augsburg

vor 47 Min.

Dieser Augsburger bringt seit fast 50 Jahren Kindern das Tanzen bei

Plus Jugendarbeit ist für Horst Koristka eine Lebensaufgabe. Seit 50 Jahren ist er Übungsleiter bei der TSG Hochzoll – und brennt für den Boogie-Woogie.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Horst Koristka wirbelt an einem Mittwochabend geschäftig über den Moritzplatz in der Augsburger Innenstadt. Er hat für seine Tanzsportgruppe, die "Rocking Teddybears" der TSG Hochzoll, einen Auftritt unter der dortigen Urwaldkuppel der Stadtsparkasse organisiert. Nun gilt es, die Kinder und Jugendlichen richtig zu positionieren, bevor die Musik startet und alle zum Sound der 1950er-Jahre einen ordentlichen Boogie-Woogie aufs Pflaster legen. Koristka hat Erfahrung mit solchen Auftritten. Seit über 50 Jahren ist er ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig – und kein bisschen müde. Als die Kinder tanzen, klatscht er, die Arme weit über dem Kopf, im Takt und animiert das Publikum, es ihm gleichzutun. Die Arbeit mit jungen Menschen und der Boogie-Woogie sind seine große Leidenschaft. Dafür nimmt er auch private Einschränkungen in Kauf.

Einen Tag nach dem Auftritt in der Innenstadt sitzt Horst Koristka in einer Eisdiele in Hochzoll und erzählt von seinen Eindrücken. "Das war eine gelungene Sache", sagt er und schmunzelt zufrieden. Unzählige Vorführungen habe er bereits absolviert, aber jedes Mal sei es wieder schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Jungs und Mädels dabei seien. Damit solche Momente möglich sind, investiert Horst Koristka viel Zeit. Viermal die Woche steht er mindestens für zwei Stunden in der Sporthalle und unterrichtet Boogie-Woogie und Rock 'n' Roll – auch für Erwachsene. Er ist seit vielen Jahren der Treiber hinter der Tanzsportabteilung der TSG Hochzoll, die aktuell mehr als 100 Mitglieder hat. "Ich bin in diese Aufgabe hineingewachsen", sagt der 67-Jährige, der zu den rund 100.000 Ehrenamtlern der Stadt gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen