Augsburg

vor 16 Min.

Dieser Augsburger Influencer stand schon für Instagram vor der Kamera

Plus Millionen haben Yothin Khamwandis Beiträge in den sozialen Netzwerken gesehen. Immer wieder rückt der Modeinfluencer darin auch seine Heimatstadt in den Fokus.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Wenn er in der Augsburger Innenstadt unterwegs ist, dann zieht er die Blicke der Menschen auf sich. Mit Hasenohrenjacke in der City-Galerie, als Gothic-Lady in der Straßenbahn oder mit verrückt gestylten Stachelhaaren am Bahnhof - Yothin Khamwandi ist ein Chamäleon, das ständig in neue Rollen schlüpft, mit Mode und Charakteren spielt. Millionen sehen die Beiträge des Mode-Influencers aus Augsburg in den sozialen Netzwerken. Und sogar Instagram selbst hat ihn schon für einen Job gebucht.

Mit seinem Style zieht Influencer Yo Thin aus Augsburg die Blicke auf den Straßen der Modemetropolen auf sich. Foto: Yothin Khamwandi

Mit der plüschigen Häschenjacke kommt der 28-Jährige zum Interviewtermin am Augsburger Rathausplatz. An eben jenen Ort, der den gebürtigen Thailänder nach seiner Ankunft in der Stadt mit 13 Jahren besonders fasziniert hat. "Ich kam aus einem kleinen Dorf in Thailand, in dem nicht viel los war. Und dann hier in Augsburg, die Stadt, dieser Blick auf das Rathaus. Das hat mich absolut begeistert." Gemeinsam mit seiner Mutter wohnt er immer noch hier. Doch mittlerweile, das sagt er unumwunden, ist er der Stadt entwachsen. Yothin ist ein Reisender, pendelt von einer Modemetropole in die andere. Paris, Mailand, Berlin, Fashion Week, Filmpremieren - der 28-Jährige ist ständig auf Achse. Und lässt in den Sozialen Netzwerken, bei Instagram oder Tiktok, seine Follower an seinem Leben teilhaben. Mehr als 70.000 Menschen folgen ihm aktuell etwa bei Instagram.

