Kostenloser Schnitt für Bedürftige: Friseur hat ein Herz für Mitmenschen

Michael Alesha kam einst aus dem Nordirak nach Deutschland und hatte nichts. Jetzt hilft er Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind: Er frisiert sie kostenlos.

Viele Augsburger spüren die Auswirkungen von Energiekrise, Ukrainekrieg und rasanter Inflation. Praktisch alle Dinge des täglichen Lebens sind teurer geworden, angefangen bei den Lebensmitteln, über Kleidung bis zum Benzin. Da wirken die Preise im Schaufenster des Friseurs Lamaso in der Bahnhofstraße vergleichsweise moderat: "Rentnerschnitt 11 Euro, Damenschnitt 14 Euro, Herrenschnitt 12 Euro", heißt es im Schaufenster. Daneben informiert ein blau-weißer Aufkleber darüber, dass bedürftige Mitbürger hier einen kostenlosen Schnitt erhalten.

Michael Alesha ist 2009 aus dem Nordirak geflohen

"Ja, das stimmt", bestätigt Inhaber Michael Alesha, genannt Meik. Seit drei Jahren frisiert der gebürtige Iraker einen kleinen Teil seiner Kundschaft, ohne dabei Kasse zu machen. Viele, die hereinkommen, kostet dies Überwindung, sie schämen sich für ihre Bedürftigkeit, erkundigen sich dann aber trotzdem. "Zum Beispiel Obdachlose, die anschließend meist immer wiederkommen", sagt Meik, der 2009 aus dem Nordirak geflohen ist und "in Deutschland anfangs nicht mal einen Euro" hatte. Vor rund 13 Jahren war er der Erste aus seiner Familie, der die Route von Vorderasien nach Mitteleuropa wagte. In der neuen Heimat schloss er die Hauptschule ab. Es folgte der Gesellenbrief für Friseure, gerade wartet er auf das Ergebnis seiner Meisterprüfung.

Weil in diesem Handwerk zwingend ein ausgebildeter Meister im Laden sein muss, steht Cäcilia Huber zehn Meter weiter Richtung Königsplatz im Damensalon des Betriebs und bedient die weibliche Kundschaft. Auch die 64-Jährige befürwortet es, dass sich ihr Chef sozial engagiert. "Wir haben schon einige Kunden, die sehr wenig Rente haben oder nichts vom Amt bekommen." Auch die "normalen" Klienten fänden es gut, dass es dieses besondere Angebot am Hauptbahnhof gibt. Ihres Wissens bietet kein Mitbewerber in der Innenstadt diese Möglichkeit an. Dennoch verlässt nicht jeder, der ein geringes Einkommen hat, den Augsburger Friseur mit einem neuen, kostenlosen Schnitt. Wer etwa Hartz IV bezieht, also Hilfe vom Staat erhält, fällt streng genommen aus der Aktion heraus. Dazu die Meisterin: "Man entscheidet spontan, falls Kunden mit einem Gratis-Wunsch hereinkommen." Im Zweifelsfall werde der Chef nach seiner Meinung gefragt.

Auch die normalen Klienten finden das kostenlose Angebot gut

Für gewöhnlich einige man sich freundlich und schnell – sowohl was den Preis, als auch was die gewünschte Frisur betrifft. Manchmal werde es dann eben doch ein routinemäßiger Rentnerschnitt für immer noch erschwingliche 11 Euro. Egal, ob mit oder ohne Bezahlung – das Wichtigste bleibt für Meik Alesha, dass die Kundschaft seine beiden Salons zufrieden verlässt: "Viele gehen mit einem Lächeln raus."