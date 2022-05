Dieser Künstler steckt hinter dem großen Antikriegsbild an der Lechbrücke

Beim Flößerpark in Augsburg-Lechhausen prangt an der Lechbrücke seit einigen Tagen ein riesiges Bild. Was es damit auf sich hat und wer es angefertigt hat.

Immer wieder kommt Marc Sund zu der Lechbrücke am Flößerpark im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Dann hat er Pinsel und Farbe dabei, um kleinere Sachen auszubessern. Der 39-Jährige hat unlängst auf einen Brückenpfeiler ein mehrere Meter hohes Wandbild gemalt, das Spaziergängern und Radfahrern ins Auge stechen dürfte.

Das Gemälde zeigt ein Mädchen, das mit einem Pinsel in der Hand konzentriert eine Handgranate bemalt. Die Szenerie ist in grauen Tönen gehalten, nur der bemalte Sprengkörper ist farbig - Blau und Gelb wechseln sich in Streifen ab. Das Bild auf dem Brückenpfeiler ist eine klare Anspielung auf den Angriffskrieg, den die Russen in der Ukraine führen. Künstler Marc Sund erzählt, ihm sie die Idee dazu kurz vor Ostern gekommen.

Das Kunstwerk an der Lechbrücke heißt "Eastereggs for Putin"

Seine Familie steckte gerade in Vorbereitungen auf das Osterfest. "Meine Frau hat gebacken, meine siebenjährige Tochter Eier bemalt." In diesem Moment der Idylle habe er sich als Künstler gefragt, was man wohl ertragen müsste, befände man sich selbst im Kriegsgebiet. "Ich fragte mich, wie sich die Kinder in der Ukraine auf Ostern vorbereiten. Natürlich wird kein Kind im Keller sitzen und eine Handgranate bemalen", fügt er hinzu. Vielmehr drücke das Bild die Symbolik aus, dass die Menschen in der Ukraine "umgeben sind von unvorstellbaren Geschehnissen". "Eastereggs for Putin", hat Sund sein Werk genannt, das völlig legal ist, wie er erklärt.

Der Brückenpfeiler zähle nämlich zu einem der sogenannten Schwabenwände des Vereins Die Bunten, einem Zusammenschluss zur Förderung von Graffiti-Kultur. Diese Freiflächen in Augsburg und Umgebung stehen Sprayern zur Verfügung. Die etwa acht Meter hohe Wand am Lech zu bemalen, war für den Augsburger Familienvater eine Herausforderung. Die Idee, mit einem Gerüst zu arbeiten, habe er wegen des abschüssigen Ufergeländes schnell verworfen. Sund entschied sich zu einem Pinsel, angebracht an einem Teleskopstock. Das Motiv hatte er vorab mit einem Bleistift auf Papier skizziert, eingescannt und am Bildschirm koloriert. Am Brückenpfeiler nahm das Kunstwerk dann viele Stunden in Anspruch.

Augsburger Graffiti-Künstler arbeitete stundenlang an diesem Bild

"Ich war morgens um sechs Uhr hier und bin abends gegen fünf wieder gefahren." Auch wenn diese Stelle des Brückenpfeilers für Marc Sund kompliziert war, sie hat ihre Vorteile. "Ich denke, hier wird nichts übermalt", meint er. Die Wand habe ihn schon länger gereizt. "Die Stelle ist für die Menschen sehr präsent. Hier kommen viele Menschen vorbei, vor allem morgens und abends Berufstätige auf ihren Fahrrädern."

Marc Sund aus Augsburg ist selbstständiger Graffiti-Künstler. Foto: Silvio Wyszengrad

Marc Sund erledigt seit vielen Jahren Auftragsarbeiten, wie für die Stadtwerke, verkauft seine eigene Kunst über das Internet. Wie er erzählt, malt oder sprayt er legal in deutschen Städten und im Ausland. Zuletzt sei er in Tirol gewesen, um dort einen Skaterplatz zu verschönern. Seine Werke sind meist knallbunt. Nur dieses an der Lechbrücke in Lechhausen nicht. Hier mache gerade der Kontrast das Bild aus, sagt er. Blau und gelbe Farbe stechen bei den Grautönen hervor. "Würde man die ukrainischen Farben weglassen, stünde es allgemein gegen den Krieg an sich."