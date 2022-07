Augsburg

Dieses Vorgehen schlägt die Kanzlei für Merkles Überstunden-Forderung vor

Die Überstunden-Ansprüche von Baureferent Gerd Merkle sind nach Einschätzung der von der Stadt beauftragten Anwaltskanzlei in voller Höhe gerechtfertigt.

Plus Das Gutachten der Anwaltskanzlei bejaht den Überstundenanspruch des Baureferenten in voller Höhe. Dafür wird er womöglich an anderer Stelle Abstriche hinnehmen müssen.

Von Stefan Krog

Baureferent Gerd Merkle (CSU) wird die von ihm geltend gemachten 200.000 Euro für Überstunden, die noch zu seiner Zeit als Verwaltungsangestellter angefallen sind, wohl mit seinen Versorgungsansprüchen aus seiner Referententätigkeit gegenrechnen müssen. Das bedeutet, dass Merkle die 200.000 Euro in voller Höhe zustehen, er aber mit dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2023 die Versorgungsansprüche aus seinen 15 Jahren Referententätigkeit zunächst nicht voll geltend machen kann. Das wird erst beim Erreichen des gesetzlichen Rentenalters möglich sein. Dieses Vorgehen schlägt die Rechtsanwaltskanzlei Advant Beiten vor, die von der Stadt mit der Überprüfung von Merkles Ansprüchen beauftragt worden war.

