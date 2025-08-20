Digitalisierung hinkt in vielen Augsburger Unternehmen hinterher

Die Digitalisierung der Wirtschaft ist in aller Munde – doch in der Praxis verläuft sie oft langsamer und holpriger, als erhofft. Das Fraunhofer IGCV in Augsburg hat die Entwicklung im produzierenden Gewerbe untersucht und zieht ein ernüchterndes Fazit: Die Digitalisierung in diesen Unternehmen hängt weit hinter den Möglichkeiten zurück, die technisch oder aus Sicht der Forscher möglich wären. „Es fehlt oft an einem klaren Verständnis der aktuellen Technologien und an der Bereitschaft zur Veränderung“, sagt Studienleiter Fabian Bermpohl.

