Digitalisierung hinkt in vielen Augsburger Unternehmen hinterher

Das Fraunhofer-Institut stellt dem produzierenden Gewerbe kein gutes Zeugnis aus. Es mangle am Verständnis für Technologien und der Bereitschaft zur Veränderung.
Von Andrea Wenzel
    Die Digitalisierung geht in vielen produzierenden Unternehmen nicht so schnell voran, wie das technisch möglich wäre. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Die Digitalisierung der Wirtschaft ist in aller Munde – doch in der Praxis verläuft sie oft langsamer und holpriger, als erhofft. Das Fraunhofer IGCV in Augsburg hat die Entwicklung im produzierenden Gewerbe untersucht und zieht ein ernüchterndes Fazit: Die Digitalisierung in diesen Unternehmen hängt weit hinter den Möglichkeiten zurück, die technisch oder aus Sicht der Forscher möglich wären. „Es fehlt oft an einem klaren Verständnis der aktuellen Technologien und an der Bereitschaft zur Veränderung“, sagt Studienleiter Fabian Bermpohl.

