Disco-Besucher attackiert zwei Türsteher

Sein 27-jähriger Freund hatte zuvor eine Frau belästigt und musste die Diskothek verlassen. Daraufhin rastete der 29-Jährige aus.

In der Nacht zum Samstag kam es zu einer Attacke auf zwei Türsteher einer Diskothek in der Ludwigstraße. Vorausgegangen war laut Polizei die Belästigung einer 21-jährigen Besucherin der Lokalität. Ein 27-Jähriger hatte der Frau an das Gesäß gefasst und musste nach Aufforderung durch die Türsteher die Diskothek verlassen. Den Vorfall bekam der 29-jährige Freund des 27-Jährigen mit und mischte sich ein. Er war augenscheinlich mit dem Platzverweis nicht einverstanden und ging kurzerhand mit einer abgebrochenen Flasche auf das Sicherheitspersonal zu. Die beiden Türsteher reagierten schnell und konnten den Angriff abwehren, so die Polizei. Der 29-Jährige beleidigte die Türsteher und trat dabei um sich.

Er konnte jedoch nach kurzem Gerangel fixiert werden. Kurze Zeit später trafen mehrere Polizeistreifen ein. Die Beamten brachten den Mann aufgrund seines Verhaltens und seines Zustands in Arrest. Auch der 27-Jährige war alkoholisiert und erhielt einen Platzverweis. Beide Türsteher erlitten durch die Attacke leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Gegen den 27-Jährigen sowie seinen 29-jährigen Freund wurden nun Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet. (bau)