Diskobesucher uriniert in Raucherbereich und attackiert Polizisten

In einer Diskothek in der Augsburger Halderstraße fällt ein 21-Jähriger negativ auf. Als er den Club verlassen soll, wird er aggressiv. Er hat auch Drogen bei sich.

Ein stark alkoholisierter Diskobesucher ist am späten Mittwochabend auf Polizisten losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, urinierte der 21-Jährige kurz vor Mitternacht in den Raucherbereich des Clubs in der Halderstraße. Als Mitarbeiter den Mann aufforderten, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Sie riefen deshalb die Polizei.

Augsburger Halderstraße: Diskobesucher geht auf Polizei los

Zunächst beleidigte der Mann die Einsatzkräfte, dann trat er nach ihnen. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann auch Betäubungsmittel bei sich hatte. Da er sich auch Schnittwunden an der Hand zugezogen hatte, wurde er in die Uniklinik eingeliefert. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Besitzes von Betäubungsmitteln. (kmax)