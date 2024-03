Augsburg

Wie läuft die Suchthilfe in anderen Städten? Ein Blick nach Essen

In diesem Haus befindet sich die Suchthilfe direkt in Essen: Dort finden im Jahr 30.000 Konsumvorgänge statt.

Plus Der geplante Umzug des Süchtigentreffs sorgt in Augsburg für Diskussionen. Das kennt man auch aus anderen Städten. Wie es dort läuft, zeigt ein Beispiel aus NRW.

Von Miriam Zissler

Die Pläne, den Süchtigentreff künftig in Räumlichkeiten von St. Johannes unterzubringen, schlagen weiter hohe Wellen. Gerade bei Anwohnerinnen und Anwohnern stoßen die Überlegungen auf Widerstand. Die Diskussionen, die in Augsburg geführt werden, sind auch in anderen Städten bekannt. Wie ist die Situation dort, wie gehen sie mit suchtkranken Menschen um? Ein konkreter Blick nach Essen.

Der Straßenname ist für die Süchtigen Programm: In Essen befindet sich die "Suchthilfe-direkt" seit über 20 Jahren in der Hoffnungstraße. Dort werden Süchtige beraten und behandelt, sie erhalten individuelle Hilfe. Es gibt vor Ort eine Notschlafstelle, einen Drogenkonsumraum, eine Substitutionsambulanz – in diesem Jahr wird die Einrichtung um eine Diamorphinambulanz erweitert. Sie richtet sich an langjährig opiatabhängige Menschen (etwa Heroin), die von den anderen Angeboten des Suchthilfesystems nicht ausreichend profitieren konnten. Für Frank Langer, der dort in der Fachstelle Suchtprävention arbeitet, ist der Standort der Suchthilfe perfekt. "Wir wollen da nie wieder weg", sagt er. Mitarbeiter von angrenzenden Firmen bewerten die Nähe zu der Einrichtung differenziert.

