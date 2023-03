Diskussion um Bestuhlung in der Maxstraße: "Das kann gefährlich werden"

Plus Das eine Lokal darf Tische an der Hauswand aufstellen, das andere nicht. Für die Regelungen gibt es laut Stadt Augsburg Gründe. Was der Behinderten-Beirat dazu sagt.

Das Restaurant Il Gabbiano am Moritzplatz darf seine beiden Hochtische nicht mehr länger an der Hauswand aufstellen. Mit Rücksicht auf sehbehinderte Menschen sei dies nicht erlaubt, hieß es zuletzt im Bauausschuss. Der Behinderten-Beirat hatte sich auch dagegen ausgesprochen. Nur ein paar Meter weiter allerdings sitzen die Gäste der Lokale Sausalitos und Picnic direkt an den Fassaden. Das wirft Fragen auf. Claudia Nickl, die als Vorsitzende des Behinderten-Beirats die Interessen von Menschen mit Einschränkungen vertritt, befindet sich zwischen den Stühlen. Sie kritisiert manche Situationen auf den Gehsteigen der Maximilianstraße, aber auch eine Entscheidung der Stadt in der Vergangenheit.

Diese beiden Hochtische vor dem Restaurant Il Gabbiano am Augsburger Moritzplatz mussten verschwinden. Sie wurden von der Stadt nur während der Pandemie-Zeit geduldet. Foto: Babic

In seinem "Gastro-Newsletter" hatte das Ordnungsamt im Januar die Lokalbetreiber darauf aufmerksam gemacht, dass man nun zu den alten Regeln zurückkehre. Während der Corona-Pandemie hatte die Stadt bei der Außenbestuhlung aus Rücksicht auf die gebeutelte Gastro-Branche das eine oder andere Auge zugedrückt. Auf Parkplätzen etwa durften Tische stehen. Diese einstige Notlösung soll jetzt sogar dauerhaft übernommen werden. Wie berichtet, müssen die Wirte dafür Anträge einreichen. Doch nicht alles bleibt erlaubt, was sich in der Pandemie eingespielt hatte. Die beiden Hochtische an der Wand des Il Gabbiano etwa mussten bereits verschwinden.

Gehwege in Maxstraße: Für sehbehinderte Menschen sind freie Linien wichtig

"In der Zeit von Corona hat jeder gemeint, das bleibt künftig so", sagt Claudia Nickl. Aber als Behinderten-Beauftragte der Stadt und Vorsitzende des Behinderten-Beirats könne sie nicht zulassen, dass dauerhaft alle Regelungen über den Haufen geworfen werden. Für sehbehinderte und blinde Menschen sei eine freie Linie auf den Gehsteigen wichtig, sagt sie. Auch, dass sich Betroffene mit einem Langstock an den Hauswänden orientieren könnten. Man sei ohnehin schon Kompromisse eingegangen. Die 62-Jährige spricht die Gestaltungsrichtlinien aus dem Jahr 2011 an, die im Rahmen des Umbaus der Maxstraße erstellt wurden. Damals wurden für manche Häuser Ausnahmen bei der Bestuhlung an Hauswänden gemacht. Am Donnerstag beschloss der Stadtrat eine aktualisierte Fassung, die an der Lage der Bewirtungsflächen in der Maximilianstraße festhält.

Es ist schon einige Zeit her, als etwa das Sommacal in der Maxstraße an der Fassade bestuhlen konnte. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Baureferat erklärt, warum manche ihre Kunden an den Fassaden bewirten dürfen. "Im Bereich des Pantheon und des Studio Napoli ist der Gehweg wegen des Herkulesbrunnens so schmal, dass keine vom Gebäude abgerückte Außengastronomie möglich ist", heißt es. Ähnlich ist die Situation vor dem Sausalitos und der Bäckerei 37 Grad nahe dem Moritzplatz. Weil sich hier am Ende der Maximilianstraße eine Wendeplatte befinde, sei keine von den Wänden abgerückte Freischankfläche möglich. Das gelte auch für das Picnic. Um den Betrieben dennoch ein paar Sitzplätze im Freien zu ermöglichen, sei eine schmale Außengastronomie an der Hauswand genehmigt worden, wobei dies im Fall von Sausalitos und der Bäckerei nur vorübergehend während einer Baustelle dort der Fall ist.

Behinderten-Beirat: Kritik an manchem Wildwuchs bei Bestuhlungen

Für die Passanten sei diese Situation aber nicht ideal, so das Baureferat, das aber auf den Verkehrsversuch für die autofreie Maxstraße ab Mai verweist. Falls dieser erfolgreich verlaufe und die Wendeplatte nicht mehr benötigt werde, könnte man zumindest dort deutlich größere Freischankflächen ebenfalls vom Gebäude abrücken. "Die Fußgänger müssten keinen Bogen mehr laufen." Das würde auch dem Behinderten-Beirat zupass kommen. Vorsitzende Nickl kritisiert, dass manche Gastronomien an den Hauswänden inzwischen gar in zweiter Reihe bestuhlten. Dass dies für Sehbehinderte gefährlich werden könne, weiß sie aus Erfahrung.

Sie erinnert sich an "schwere Unfälle" beim Hotel Maximilian's, weil dort eine Rampe für Anlieferungen auf dem Gehsteig stehen gelassen wurde. Wie viele sehbehinderte und blinde Menschen es in Augsburg gibt, ist offiziell nicht erfasst. Die Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) jedenfalls zählt etwa 200 Mitglieder. In der Patientenorganisation Pro Retina sind nicht ganz so viele Personen organisiert, berichtet Claudia Böhme vom BBSB. "Doch nicht jeder von Blindheit oder Sehbehinderung betroffene Mensch gehört einem Verein an", gibt sie zu bedenken. "Man kann nur sagen, dass Sehbehinderungen mit dem Anstieg der Lebenserwartung der Menschen tendenziell zunehmen."

Das würde ein Blindenleitsystem in Augsburgs Maxstraße kosten

Claudia Nickl, die mit Il Gabbiano-Wirtin Anita Babic ein Gespräch über die Hochtische geführt hat, sagt, sie könne die Gastronomen schon auch verstehen. Man hätte sich auf mehreren Seiten Ärger ersparen können, wenn die Stadt damals ein Blindenleitsystem in der Maxstraße installiert hätte, wie in der Anna- oder in der Philippine-Welser Straße, wo im Boden eingefräste Rillen den sehbehinderten Menschen Orientierung geben. Der Beirat habe dies damals gefordert, betont Nickl. Aber es sei der Stadt zu kostspielig gewesen. Laut Baureferat würden jetzt für eine beidseitige Ausstattung der Gehwegbereiche zwischen Ulrichsplatz und Rathausplatz mit einem eingefrästen Blindenleitstreifen Kosten in Höhe von rund 160.000 Euro anfallen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) forderte das Baureferat in der Stadtratssitzung dazu auf, das Geld für den kommenden Nachtragshaushalt anzumelden.