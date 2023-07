Verkehrsberuhigung des Domviertels? Diese Ideen gibt es

Auf Einladung der Augsburger SPD haben Bürgerinnen und Bürger an einer Ideenwerkstatt teilgenommen. Sie forderten mehr Sicherheit für Fußgänger und weniger Verkehr in den Gassen.

Wie könnte eine Verkehrsberuhigung im Domviertel aussehen? Rund 40 Bürgerinnen und Bürger haben sich im SPD-Büro in der Jesuitengasse getroffen, um über mögliche Wege zur Verkehrsberuhigung im Domviertel zu sprechen. Die Ideenwerkstatt, die von der Co-Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Innenstadt-Wertach, Barbara Löll, moderiert wurde, widmete sich insbesondere der Umgestaltung der Frauentorstraße.

Die Hauptforderungen und Ideen der Anwesenden umfassten eine erhöhte Sicherheit für Fußgänger und eine deutliche Verkehrsberuhigung in den Gassen. Die Teilnehmer plädierten dafür, dass die Frauentorstraße so umgestaltet werden soll, dass der motorisierte Verkehr reduziert wird und alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt die Straße nutzen können.

Augsburger Domviertel: Konkrete Maßnahmen vorgeschlagen

Um kurzfristige Verbesserungen zu erreichen, wurden konkrete Maßnahmen wie dauerhafte Smiley-Ampeln, Piktogramme auf der Fahrbahn, regelmäßige Polizeikontrollen und Sicherheitsbarrieren auf den Fußwegen vorgeschlagen. Diese Maßnahmen wurden nach Auskunft der Organisatoren bereits vom ehemaligen Baureferenten Gerd Merkle in Aussicht gestellt.

Anna Rasehorn ( SPD), die auch für den Bayerischen Landtag kandidiert, plant einige der vorgeschlagenen Maßnahmen in den Stadtrat einzubringen. "Wichtig ist, dass wir die Menschen von der gewonnenen Lebensqualität überzeugen, wenn wir den Autoverkehr in den Innenstädten reduzieren", betonte sie.

Ein Foto aus den späten 80er Jahren, das Barbara Löll präsentierte, verdeutlichte, dass die Probleme in der Frauentorstraße nicht neu sind. Das Bild zeigt Kinder mit Plakaten, die sichere Verkehrswege fordern. Diese wurden damals an den Wirtschaftsreferenten Arthur Fergg übergeben. "Es ist nun langsam an der Zeit, dass hier endlich etwas voran geht", unterstrich Löll.