Diskussion um Elterntaxis: Wie gefährlich ist der Schulweg in Augsburg?

Plus Vor Schulen in Augsburg herrscht regelmäßig viel Verkehr. Wie die Polizei bei einem Ortstermin in Haunstetten kontrolliert und aufklärt.

Es ist 11.25 Uhr und die Schulkinder der Fröbel-Grundschule im Augsburger Stadtteil Haunstetten haben Schulschluss. Ein Auto reiht sich ans andere in dem sonst ruhigen Wohngebiet - und das Verkehrschaos nimmt nun schnell an Fahrt auf. Eltern ringen in der schmalen Straße vor dem Schulgebäude ungeduldig um jeden verfügbaren Parkplatz, um ihre Kinder abzuholen. Dabei wird der Gehweg nicht selten zur improvisierten Rangierzone umfunktioniert. Das Wirrwarr erreicht seinen Höhepunkt, als ein großes Müllfahrzeug und Lieferwagen die enge Straße zusätzlich verstopfen. Bei der Augsburger Polizei kennt man die Szenen, die sich regelmäßig vor Augsburger Schulen abspielen. Zum Schuljahresbeginn will die Polizei mit Kontrollen auf die Gefahren hinweisen. Zahlen zeigen aber auch, dass auf dem Schulweg verhältnismäßig wenig passiert.

Verstärkte Polizeikontrollen vor den Augsburger Schulen

"Kontrollen machen wir zwar das ganze Schuljahr über, doch zu Schulbeginn führen wir diese verstärkt durch", erklärt Dominik Albrecht, Sprecher der Augsburger Polizei. Kinder seien die schwächeren Verkehrsteilnehmer und würden deshalb oft übersehen. "Vor allem am frühen Morgen geht es zu wie im Bienenstock", fügt Polizist Michael Klamer an. Die Polizei hat dabei nicht nur Parkverstöße im Visier, sondern auch Geschwindigkeitsüberschreitungen und unsicheres Verhalten im Straßenverkehr. Denn: Eine unangepasste, überhöhte Geschwindigkeit zähle laut Polizei zu den häufigsten Unfallursachen.

