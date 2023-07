Augsburg

vor 33 Min.

Diskussion um Rettungsweg: Wie geht es in der Kahnfahrt weiter?

Plus Es gibt weiter keine Perspektive für den nötigen zweiten Rettungsweg an der Kahnfahrt. Solange gilt eine Besucherbeschränkung. Pächter Balogh will eine Entschädigung.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Probleme bei der Kahnfahrt mit fehlendem zweitem Rettungsweg und dem Schwarzbau sorgten im Frühjahr für Aufregung – seitdem dürfen sich maximal 60 Personen auf dem Areal aufhalten. Aktuell, so Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübsche ( CSU), ist noch unklar, wie der Betrieb im kommenden Jahr laufen soll. Denn beim Thema zweiter Fluchtweg gibt es nach wie vor keine Lösung. Im Raum steht darum, dass es auch 2024 mit der Besucherbeschränkung weitergehen wird.

Vorbereitungen für Abriss des Gastro-Gebäudes an der Kahnfahrt laufen

Wie berichtet favorisiert die Stadt einen zweiten Fluchtweg über einen Durchbruch in der Stadtmauer, der auf das Gelände des benachbarten Kindergartens von St. Max führen würde. Laut Hübschle scheitert diese Lösung aber an der Zustimmung des Grundstückseigentümers. Andere Lösungen hingen davon ab, in welcher Form die Kahnfahrt künftig weiterbetrieben werden solle. Wie berichtet muss der Gastro-Innenraum, der im Frühjahr von der Stadt per Anordnung gesperrt worden war, zum Ende der Saison abgerissen werden. Laut Stadt ist er erstens baufällig und zweitens nie genehmigt worden und somit ein Schwarzbau. Die Vorfahren des aktuellen Pächters Bela Balogh hatten das Gebäude vor etwa 50 Jahren auf dem Grundstück, das der Stadt Augsburg gehört, errichtet. Die Vorbereitungen für den Abbruch sind bereits angelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen