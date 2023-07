Diskussion: Wie gut vertragen sich Bäume und Baudenkmäler?

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft will die Innenstadt begrünen und diskutiert mit Experten, inwieweit sich das mit der historischen Bausubstanz verträgt. Bürger können mitreden.

Die Augsburger hängen an ihren Bäumen - und sie hätten gerne viel mehr davon. Doch die Bilanz des vergangenen Winters zeigt: Im Stadtgebiet wurden mehr Bäume gefällt, als nachgepflanzt wurden. Das hat viele Gründe, einer ist, dass es für Neupflanzungen zu wenig geeignete Orte gibt. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft unternimmt nun einen Vorstoß für mehr Grün in der Augsburger Innenstadt und nähert sich dem Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten. Bei einer Diskussion am Samstag, 8. Juli, geht es um die Frage, ob sich Bäume und Denkmalschutz grundsätzlich im Weg stehen. Die Runde mit Experten aus Biologie, Landschaftsplanung, Nachhaltigkeit und Denkmalschutz debattiert öffentlich im Schaezlerpalais.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft setzt sich seit längerem für eine stärkere Begrünung der Augsburger Innenstadt ein und macht dabei auch Vorschläge, die bislang eher tabu waren: Warum nicht den Rathausplatz, die Maximilianstraße oder die Domkurve begrünen? In der Augsburger Bauverwaltung werden solche Vorschläge kritisch gesehen; eine Begrünung dieser historischen Plätze und Straßenzüge gehe nicht mit dem Denkmalschutz einher. Diese Aussage will die Alt-Augsburg-Gesellschaft im Rahmen der Diskussion auf den Prüfstand stellen - mit offenem Ergebnis.

Auf dem Podium sitzen Susanne Böll von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim, Michael Degle von der Bayerischen Schlösserverwaltung, Peter Gleissner, Botaniker und Grünplaner bei der Stadt Aachen, Stefan Lindl, Historiker an der Uni Augsburg, sowie Stephan Pauleit, Experte für Landschaftsentwicklung an der TU München. Im Rahmen des Gesprächs wird es um den Umgang mit Klimaveränderungen und eine veränderte Nutzung der Innenstadt als erlebbarem Kulturraum gehen - und um den Wunsch vieler Menschen nach grüneren Innenstädten.

Treffpunkt ist an diesem Tag zunächst um 14 Uhr am Eingang des Schaezlerpalais, von wo aus die Runde zu einem Stadtrundgang aufbricht. Ab 15 Uhr gibt es Erfrischungsgetränke im Garten des Schaezlerpalais an der Maximilianstraße, um 16 Uhr startet dann die eigentliche Podiumsdiskussion unter dem Motto "Klimabäume kontra Denkmalschutz (?)" im Rokokosaal des Schaezlerpalais. Die Diskussion soll bis 18 Uhr dauern, Anmeldungen sind per Mail an altaugsbur@freeenet.de oder unter www.altaugsburggesellschaft.de möglich. (AZ)

