Augsburg

18:00 Uhr

DJs statt freizügige Damen: Aus der Apollo-Bar soll ein Club werden

Was wird aus den Räumen der ehemaligen Apollo-Bar? Burak Kücük jedenfalls hat in der Keller-Location in Augsburgs Fuggerstraße viel vor.

Plus Aus dem einstigen Strip-Lokal Apollo soll ein Club werden. Der Betreiber erzählt von den Plänen und warum er glaubt, dass sich Augsburgs Nachtleben verlagert.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Eine der Damen hat eine Plateausandalette vergessen. Der einst blütenweiße Schuh mit schwindelerregendem Absatz steht an einem übrig gebliebenen Waschbecken. In einem Abstellraum lehnen zwei Leuchtreklamen mit dem Schriftzug "Nachtclub" an den Wänden, auf einer Tür ist noch das Apollo-Logo zu sehen – eine Frau, die sich auf dem Anfangsbuchstaben A räkelt. Ansonsten erinnert hier in dem Keller in der Fuggerstraße nichts mehr an Augsburgs einstige Striptease-Bar. Burak Kücük steht mitten in dem leeren Raum und freut sich auf den neuen Club mit dem Namen "100 Hz", den er hier eröffnen wird. Er hat viel vor und erzählt, warum diese Location für seine Pläne genau richtig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen