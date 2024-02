Augsburg

Domina mit fast 70 Jahren: "Ich lange immer noch ordentlich hin"

Plus Dem Haus in Augsburg ist nicht anzusehen, dass sich darin ein Domina-Studio verbirgt. Besuch bei einer Frau, die sich schon lange um ihre Kunden "kümmert".

Von Ina Marks

Sie ist eine Domina wie aus dem Bilderbuch. Die schwarz gefärbten Haare sind streng zum hohen Pferdeschwanz gebunden. Zur weißen Bluse und der schwarzen Lederweste trägt sie einen engen Bleistiftrock mit Schlitz, die Nylon-Strümpfe mit Naht. Lady Nicole läuft auf ihren Plateau-Pumps mit schwindelerregenden Absätzen, als steckte sie in Birkenstocks. "Schauen Sie sich ruhig um, während ich Kaffee hole", sagt die Frau mit den akkuraten Augenbrauen und den knallrot geschminkten Lippen. Sie geht den langen Gang mit den Kronleuchtern an der Decke hinunter. Klack, klack, klack - das Gestöckel ist noch zu hören, da hat sie den auberginefarben gestrichenen Flur mit dem weiß-schwarz karierten Boden längst verlassen. Von ihm aus führen etliche Türen in verschiedene Zimmer und Lady Nicole macht kein Geheimnis daraus, was sich hinter ihnen verbirgt. Ein Besuch bei einer Domina.

Der Alltag hat die Straße mitten in Augsburg im Griff. Auf dem Parkplatz des Supermarktes herrscht reger Betrieb, in den umliegenden Büros müsste die erste Kaffeepause vorbei sein, Fußgänger schlendern auf dem Trottoir in Richtung Innenstadt. Während das Leben draußen einen weiteren Tag im Kalender anreißt, öffnet sich in der oberen Etage eines der Häuser der Eingang in eine Parallelwelt. Eingeweihte kennen die Adresse. Von außen aber kann niemand erahnen, was sich hinter der Fassade abspielt. Außer, dort wird vergessen, nach dem Lüften wieder die Fenster zu schließen. Das ist einmal passiert. Lady Nicole lächelt leicht, als sie die Geschichte von dem Polizeieinsatz vor ein paar Jahren erzählt.

