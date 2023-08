Augsburg

vor 31 Min.

Dominik Lobmayr will trotz Behinderung einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Dominik Lobmayr macht einen Lehrgang zum Assistenten in lager und Verpackung. Dafür hat er den Führerschein für den Gabelstapler gemacht.

Plus Der 23-Jährige hat mehrere Behinderungen, die ihm bisher den Weg in einen normalen Beruf unmöglich gemacht haben. Doch er gibt nicht auf.

Von Andrea Wenzel

Dominik Lobmayr hat ein festes Ziel: Er will einen Arbeitsplatz. Er könnte sich eine Beschäftigung im Bereich Lager und Verpackung vorstellen, hat bereits bei einem großen Augsburger Logistiker hospitiert, macht gerade den Staplerführerschein und nimmt an einem passenden Zertifikatslehrgang teil. In Zeiten des Fachkräftemangels könnte man meinen, sei diesem engagierten, jungen Mann Tür und Tor geöffnet. Doch seine Geschichte ist eine andere, denn der 23-Jährige ist Epileptiker und Autist.

Eine Ausbildung zu absolvieren und einen Beruf zu ergreifen, ist für ihn eine besondere Herausforderung. "Es dauert bei mir länger, bis ich eingearbeitet bin und alles so erledigen kann, wie das die Chefs wünschen", erzählt er. Da fehle bei so manchem Arbeitgeber das Verständnis oder die Möglichkeit dazu. Für Dominik Lobmayr ist das keine einfache Situation, denn er hat schon seit Ende seiner Zeit an der Fritz-Felsenstein-Schule den Wunsch, einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen. Wegen seiner Behinderung habe er aber keinen Ausbildungsplatz gefunden. Sein Weg führte ihn stattdessen zu den Ulrichswerkstätten. Hier arbeitet er im Lager, kommissioniert Ware und macht sie versandfertig. "Das macht mir Spaß", sagt er. Aber er wolle mehr.

