Jede Menge Konzerte und mehr: Die Veranstaltungstipps zum Wochenende

Am Wochenende vom 8. bis 10. Dezember gibt es neben dem Einkaufstrubel auch einige kulturelle Angebote zum Runterkommen. Hier ein Überblick.

Nur keine Panik, in einem Monat ist alles vorbei. Doch bis dahin „darf“ man sich durch volle Einkaufszentren schieben, am Glühweinstand den Platz verteidigen oder sich einfach in Gelassenheit üben. Es gibt am Wochenende vom 8. bis 10. Dezember viele Angebote zum Runterkommen.

Diese Konzerte sind am Wochenende 8. bis 10. Dezember geboten

Am Sonntag, 16 Uhr, heißt es im Speisesaal des Schaezlerpalais , Maximilianstraße „Mozart. Myrrhe, Mandelkern“ mit „le duo sagette“ und weihnachtlichen Saiten- und Flötenklängen. Alle Infos unter www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de/konzerte

Rock/Pop/Punk und Party: Das bietet Augsburg am Wochenende

„Teenage Dream“ heißt das aktuelle Album von Mario Novembre . Das stellte er am Samstag, 19.30 Uhr, in der Kantine am Kö vor.

Wochenende 8. bis 10. Dezember: Das ist in Augsburgs Theatern zu sehen

„Der Messias“, der vorweihnachtliche Gassenhauer im Sensemble , steht am Freitag und Samstag, jeweils um 19.30 Uhr, wieder auf dem Spielplan des Theaters im Textilviertel. Infos unter www.sensemble.de

Was am Wochenende sonst noch in Augsburg los ist

Es gibt derzeit viele Basare, aber der im Innenhof des Schaezlerpalais dürfte ein besonderer sein. Geöffnet am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Veranstalter ist die Elterninitiative Kindernest e. V.

, haben viele Künstler ihre Ateliers. Am Samstag von 14 bis 20 Uhr öffnen sie ihre Türen und laden zum gemütlichen Plausch. Auch der Christmas Garden verwandelt den Zoo ab Einbruch der Dämmerung allabendlich in eine leuchtende Oase mit Klanglandschaften. Infos unter www.christmas-garden.de

