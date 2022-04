Don Camillo: Dreibeiniger Hund aus Augsburg wird zum Maskottchen

Plus Mischlingshund Don Camillo hat nach einer Amputation nur noch drei Beine. Das bremst ihn aber nicht aus – nun ist er sogar Maskottchen der Rettungshundestaffel.

Treuherziger Blick, lustige Schlappohren und ein cleveres Wesen: Das ist Don Camillo. Der Hund der Augsburger Familie Pleitner hat aber noch ein anderes, besonderes Merkmal. Er läuft auf drei Beinen, das vierte fehlt. Deshalb sorgt Camillo überall, wo er hinkommt, für Aufsehen. Und der Tier-Invalide ist viel unterwegs - beim Bergwandern, beim Hundeschwimmen oder beim Rettungstraining. Camillo hat es sogar bis zum Maskottchen der Rettungshundestaffel beim Bayerischen Roten Kreuz in Augsburg gebracht.