Doppelte „Schock“-Aufforderung: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei in Augsburg vor einer neuen Betrugsmasche. Wie es in einer Mitteilung heißt, brachten bislang Unbekannte Mitte August eine 63-jährige Augsburgerin um sehr viel Geld. Demnach erhielt sie zunächst einen sogenannten Schockanruf. Die Anruferin sagte ihr dabei, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt habe, jetzt in Haft sitze und nun eine Kaution fällig sei. Die Frau schenkte der Anruferin Glauben und überwies einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Polizei warnt vor neuer „Schockanruf“- und Betrugsmasche in Augsburg

Nur zwei Tage später erhielt die Frau den nächsten Anruf. Der Mann am Telefon forderte die 63-Jährige auf, den Betrag noch mal zu überweisen, da dieser nicht angekommen sei. Die Frau kam dem nach. Erst als die Frau einer Angehörigen von dem Vorfall erzählte, fiel der Betrug auf. Sie verständigten die Polizei. Eine der beiden Transaktionen konnte laut Polizei rückgängig gemacht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetrugs gegen die unbekannten Täter – und warnt. Betrüger brächten Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Die Polizei werde Bürger niemals um Geldbeträge bittet. Niemals solle man Geld an Unbekannte überweisen, besonders bei ausländischen Konten sei Vorsicht geboten. (kmax)