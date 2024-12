„Drahtseilakt“: Augsburgs Haushalt 2025 ist in trockenen Tüchern

Der städtische Haushalt für 2025/26 ist in trockenen Tüchern, nachdem es zu Beginn der Haushaltsberatungen noch erhebliche Streitpunkte gab und der Etat ohnehin angespannt ist. CSU und Grüne, aber auch SPD und Bürgerliche Mitte signalisierten am Dienstag im Finanzausschuss Zustimmung. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, sie sehe das „als Zeichen, dass es darum geht, die Stadt am Funktionieren zu halten“. Wenn das nicht gewährleistet sei, stelle sich die Vertrauensfrage für viele Bürger. Andere Städte in Bayern hätten Schwierigkeiten, einen genehmigungsfähigen Haushalt auf die Beine zu stellen.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis