Augsburg

24.11.2022

Drastische Forderungen: Wie groß ist der "Unternehmerkreis Schwaben"?

Plus Ein Unternehmer-Bündnis fordert ein Ende der Russland-Sanktionen und warnt Politiker davor, sie würden "vom Volk zu Rechenschaft gezogen". Einigen Mitgliedern geht das zu weit.

Von Jan Kandzora, Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Es begann als Projekt, das auf die Folgen des Corona-Lockdowns für Mittelständler in der Region Augsburg aufmerksam machte. Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" erregte im vergangenen Jahr mit Protestaktionen und Pressekonferenzen einiges an Aufsehen. Zwischenzeitlich war es ruhiger geworden um die Vereinigung. Nun allerdings stellt die Gruppierung erneut Forderungen an die Politik. Sie kritisiert die Sanktionen gegen Russland und fordert den Rücktritt der Regierung. Der Ton in den Forderungen wird rauer – vor allem gegenüber der Politik. Der Unternehmerkreis gibt an, er vertrete die Interessen von rund 680 Firmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern. Doch ist die Gruppe wirklich so groß, wie sie sich selbst macht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen