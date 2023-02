Augsburg

Dreck – und Gefahr für Radler? Illegale Mülldeponie sorgt für Aufsehen

Eine Spur der Verschmutzung hinterlassen Transport-Lastwägen, die Baustellen-Müll von der illegalen Mülldeponie in Augsburg-Haunstetten entsorgen.

Plus In Augsburg-Haunstetten werden Tausende Tonnen Baustellen-Müll abtransportiert. Das hinterlässt Spuren, es regt sich Unmut. Wie ein Experte die Anlage bewertet.

Von Max Kramer

Bestens sichtbar ist sie, so mitten auf dem freien Feld, direkt an der Straßenbahnlinie 3. Und trotzdem lief die Anlage an der Postillionstraße im Augsburger Stadtteil Haunstetten lange etwas unter dem Radar. Bis zu 22.500 Tonnen Baustellen-Müll lagern dort, verteilt auf einer Fläche von mehr als drei Fußballfeldern – illegal, und das seit 20 Jahren. Seit vergangenem November nun wird die Anlage geräumt, bis März oder April sollen alle Abfälle entsorgt sein. Dutzende Transport-Lkw rollen deshalb Tag für Tag zur Anlage und wieder weg, immer auch über die Straßenbahngleise. Die Folgen des gestiegenen Verkehrsaufkommens bleiben nicht unbemerkt.

