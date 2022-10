Augsburg

06:00 Uhr

"Drehe jeden Euro zweimal um": So trifft die Krise die Fuggerei-Bewohner

Johanna Grünwald liest in der Küche mit einer Lupe in der Bibel. Im Winter will sie aufgrund der steigenden Energiekosten nur noch einen Raum in ihrer Augsburger Fuggerei-Wohnung heizen.

Plus Die steigenden Energiekosten machen sich in der Augsburger Fuggerei besonders bemerkbar, manche Bewohner müssen den Gürtel jetzt noch enger schnallen.

Von Michael Hörmann, Nicole Prestle

Johanna Grünwald hat eine Entscheidung getroffen: "Im Winter werde ich in meiner Wohnung nur noch einen Raum heizen. Lieber ziehe ich eine zweite Jacke an." Höhere Ausgaben für Heizung und Strom kann sich die 67-Jährige bei einer Rente von knapp 1000 Euro nicht leisten. Ihr Glück ist, dass sie eine günstige Wohnung hat: Seit 2013 lebt sie in der Augsburger Fuggerei, wo die Jahreskaltmiete bei 88 Cent liegt. "Woanders", sagt Johanna Grünwald, "könnte ich mir keine Wohnung mehr leisten." Wie ihr geht es vielen der rund 150 Bewohnerinnen und Bewohnern der Sozialsiedlung: Fast allen macht aktuell die Preisentwicklung im Energiesektor Sorgen.

