Drei Augsburger Spitzenköche sind „Best Chefs“ oder „Top Chefs“

Der "Rolling Pin" ist ein deutschsprachiges Fachmagazin und Jobportal für Gastronomie und Hotellerie - und einmal pro Jahr Ausrichter der Kategorien „Best Chefs“ und 2023 erstmals auch der „Top Chefs“. Wie in den letzten zwei Jahren wurde Christian Grünwald (Zwei-Sterne-Koch) mit seinem „August“ wieder einer von hundert „Best Chefs“. Stand der Spitzenkoch vor zwei Jahren noch auf Platz 55, ist er diesmal auf Platz 35 „vorgerückt“. Natürlich ist er zur Verleihung nach Berlin gefahren. Übrigens gilt diese Auszeichnung als „Oscar der Gastronomie“. Denn nicht Kritiker, sondern Zehntausende Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie „voten“ für die in ihren Augen einhundert Besten der Besten der Branche.

Mit den ebenfalls sehr begehrten Sternen vom Michelin oder den Hauben des Gault & Millau, die von Restaurantkritikern vergeben werden, ist diese Wertung nicht zu vergleichen. So steht der Saarländer Christian Bau, der sich drei Michelin-Sterne und fünf Hauben des Gault&Millau an die Brust heften kann, bei den „Best Chefs“ nur auf Platz 60.

Noch kein „Best Chef“, aber ein „Top Chef“ in einer Liste von 100 Namen wurde Simon Lang, Sternekoch im Gourmetrestaurant „Sartory“. Er hat sich mit seiner Crew auf den Weg in Deutschlands Hauptstadt gemacht. Das Fachmagazin schreibt dazu: „Sie sind motiviert, sie sind begabt. Und als nächste Generation in den Startlöchern unter die Besten der Besten aufgenommen zu werden“. Damit werden Köchinnen und Köche geehrt, die es zwar nicht unter die hundert Meistnominierten geschafft haben, aber mindestens zwei Nominierungen bekamen. „Es ist eine supertolle Ehre, von Kollegen gewählt zu werden", freut sich der 43-Jährige.

Auch Benjamin Mitschele wurde mit seiner „Alten Liebe“ ein „Top Chef“. „Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank an alle aus der Branche, die mich nominiert haben“, so der Sternekoch, aber er habe die Reise nach Berlin aus Zeitgründen nicht geschafft.

